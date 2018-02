Gør-det-selv-Kjeld: En protestantisk gyngestol ...

... som ikke ligefrem kræver, at du folder hænderne, men i hvert tilfælde holder dem over dynen.

Jeg har ikke så meget forstand på alt det der med Facebook, Instagram og Snappjat, men jeg tror, at jeg roligt kan sige, at The Rocker er gået viralt! Det begyndte lige før jul og udviklede sig snart til et mareridt - trukket ud i det uendelige: Jeg skulle finde på en julegave til Fruen og så tilfældigt en gyngestol på YouTube - sært smuk som det japanske skrifttegn for "lilje", men i en bastant og kvækeragtig stil - simpel på en underligt kompliceret måde.

Jeg mente ikke, at den kunne være synderligt svær at lave, og som enhver træmand vil vide, ta'r det ikke længere tid at lave to af en slags - og samtidigt øger man chancen for, at i hvert tilfælde den ene er nogenlunde fejlfri. Og i bedste fald ville der også være en Rocker (som stolen hedder: Broun Rocker) til vores smukke svigerdatter.

Og der var trods alt en lille uge til jul, så hvis jeg også tog mellemdagene til hjælp, kunne det vel ikke være et problem? Altså - bortset fra, at jeg var syg og dårlig hen over hele julen, og da jeg endelig fik skred i projektet, viste det sig ikke at være helt så enkelt alligevel.