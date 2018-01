Gør-det-selv-Kjeld: Duggede ruder

? Kære Kjeld Bjerre - jeg bor i et hus fra 1917, og jeg læser tit og med fornøjelse dine artikler om vedligeholdelse. Lige nu har jeg et problem, hvor jeg håber, at du kan hjælpe mig med et godt råd. Huset er i to etager med kælder. Vinduerne er lige så gamle som huset - godt vedligeholdt med linoliemaling. I 1976 satte vi forsatsvinduer i hele huset. I 2015 fik vi så fyldt ekstra rockwool i hulmuren, da den gamle isolering var sunket sammen - men efterfølgende har vi haft dug på indersiden af ruderne på førstesalen. Det sker netop i denne tid, hvor temperaturen daler. Ikke nok med, at det er irriterende ikke at kunne se ud, jeg har også på fornemmelsen, at vandet kan give råd i træet. Er der en løsning på problemet? Venlig hilsen Gustav Johannesen

! Hej Gustav - ja, der er både en forklaring og en løsning på problemet. Og jeg finder tilmed emnet uhyre interessant, da jeg selv bøvler med samme problem - duggede ruder på kolde morgener, fordi jeg endnu ikke har fået taget mig sammen til at fabrikere forsatsruder til vores vinduer med blot ét lag glas. Men nu skal det være - forsatsruder til hele hytten er mit næste større projekt. Og det skal nok blive til noget - i længere tid har Fruen nemlig spurgt i tide og utide: "Skal du ikke snart klippes?" Og det er så, hvad det er - jeg mumler et eller andet uskyldigt og ikke alt for forpligtende, og så er DEN ligesom lagt død. Men på det seneste er frisør-spørgsmålet prompte fulgt op med et "... og hvad bliver det forresten til med de forsatsruder?" Og det er straks værre, for jeg ved af erfaring, at når hun først er begyndt med den tone, er der kun én vej - man får først fred, når man makker ret. Men det er vel heller ikke så tosset, for før eller siden skal man jo klippes - og hvis jeg ikke får lavet de forsatsruder, ender det, som du ganske rigtigt antyder, med, at vinduerne bliver ødelagt af dug, der samler sig som en lille sø af vand, som gør bundrammen permanent fugtig. Og det er ikke godt!

Usynlig damp Men hvad er det egentlig, der foregår? Jeg tror, at det er bedst at begynde fra begyndelsen: Vanddamp er ikke det der hvide noget, som man ser vælte op af gryden, når man koger æg. Damp er enkeltvise molekyler af vand, som flyver frit rundt i luften - de fiser rundt om sig selv og hinanden i en vældig fart, og dampen er usynlig. Fart er lig med energi, som er lig med varme, og hvis vi sænker temperaturen, mister vandmolekylerne fart og kan ikke længere holde sig flyvende - de drøner ind i hinanden og klistrer sammen som små dråber, og det er dem, vi ser som en hvid sky. Billioner af molekyler bliver altså til milliarder af mini-dråber - og hvis temperaturen falder mere, eller der tilføres mere damp, sker der en yderligere "fortætning", og vi ender med nogle tusinde regndråber. Alt dette bare for at sige: Inde i dit hus er der masser af damp - af den usynlige slags, så vi bemærker det ikke, men der er altså trillioner af "løse" vandmolekyler i luften, og de bliver til dug, når de rammer en kold flade som en rude: Når det frit flyvende molekyle rammer den kolde rude, er det, som om motoren går i stå - det nødlander på glasset sammen med milliarder af andre molekyler - først er der dug, og snart løber dråberne ned ad ruden.

For meget fugt Jo varmere der er i rummet, desto mere usynlig damp kan der altså være i luften - og omvendt: Jo mere fugt der er i luften, desto varmere skal der være for at "holde dampen flyvende", så den ikke fortættes og sætter sig på kolde flader. Alt dette her er hårdtslående fysiske regler - sådan er verden indrettet, og det er ikke til at komme udenom. Og når der dannes dug på indersiden af dine ruder, så kan vi altså - helt uden for diskussion - konstatere, at der enten er for høj fugtighed i huset, for koldt på dine ruder eller begge dele på én gang. Du skriver, at der dannes dug på indersiden af ruderne, men ikke, om det er på indersiden af forsatsruderne eller på indersiden af de yderste ruder? Hvis det er på indersiden af forsatsruderne, kan vi uden videre konstatere, at der er for høj fugtighed i huset - der bliver tilført for meget vanddamp (og luftet for lidt ud) - og måske sparer I også lidt for meget på varmen. Løsningen er øget ventilation, mindre tilførsel af fugt (potteplanter, tøj til tørre, ventilator i badeværelse - husker I at bruge emhætten?) - og så skal der måske skrues lidt op for varmen.

Ventilation Men jeg gætter nu på, at duggen nok snarere dannes ude imellem forsatsruden og de oprindelige ruder - på indersiden af den yderste rude. Og så er problemet et helt andet: Den yderste rude er nemlig iskold - endnu koldere, end før der blev sat forsatsruder op, og det hjælper ikke stort at skrue op for varmen. Og hvad er forklaringen på det fænomen? Det er såre simpelt, at forsatsruderne er uden ordentlige tætningslister og derfor ikke er tilpas tætte - varm og fugtig luft fra eksempelvis soveværelset trænger derfor ud imellem ruderne. Her er der koldere end inde i rummet, og derfor fortættes dampen og sætter sig især på den koldeste flade - den yderste rude.

Små huller Jeg kan trøste dig med, at det er et meget almindeligt fænomen - de fleste tror nemlig, at det naturligvis især er den yderste rude, som skal være tæt, men det er faktisk lige modsat: Forsatsruderne skal være med tip-top gummilister - de skal være helt og aldeles tætte, så varm og fugtig luft ALDRIG for lov at trænge ud i mellemrummet. Til gengæld må den yderste rude meget gerne være en smule utæt - og hvis den ikke er utæt nok, skal man lave huller foroven og forneden, så der opstår en naturlig ventilation: Luften i mellemrummet varmes en smule op af stråling indefra (eller solen) - så stiger luften langsomt op og ud af de to små huller foroven, og til gengæld trækkes der lidt frisk (og relativt tør) luft ind forneden. Altså: Når man monterer forsatsruder, skal de helt ubetinget være tætte - og man skal samtidigt lave ventilationshuller i den gamle og nu yderste rude. Kære Gustav, nu har du fået lidt at tænke over. Der er dog én ting, som jeg ikke rigtigt kan svare på, nemlig hvorfor problemet tilsyneladende først opstår nu - længe efter, at forsatsruderne blev monteret. Men det kan jo helt enkelt skyldes, at tætningslisterne i mellemtiden er blevet "trætte" og lidt fladtrådte, så de trænger til at blive udskiftet. Men jeg hæfter mig også ved, at I har isoleret OG monteret forsatsruder, og måske har I - i tidens toneklang - gjort andre ting for at gøre huset tæt. Og det er i sig selv en god ting, men der er som bekendt ingen medicin uden bivirkninger. Og hvis man løbende og i en god mening både isolerer og gør sit hus tættere, så gør man sig faktisk mere sårbar over for fugt: Ved at isolere, "sparer" man den varme væk, som ellers har været med til at holde murværket tørt - og ved at tætne her og der og alle vegne mindsker man "den naturlige ventilation", så den fugtighed, som et ganske almindeligt liv i huset tilfører bygningen, pludselig bliver et problem. Den "relative fugtighed" stiger simpelthen, fordi du har gjort "alt det rigtige", og så er det næste logiske skridt: Genvex - permanent ventilation med indvinding af varmen - herved slipper du af med fugten, men uden at det koster (ret meget) på varmeregningen.