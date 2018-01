Gør-det-selv-Kjeld: Dejlig maskine

! Hej Ove - jeg kender godt navnet Emco og har opfattet det sådan, at det var og er kvalitet. Men jeg har aldrig set en Emco-maskine i virkeligheden. På din anbefaling har jeg nu tjekket på nettet, hvad vi taler om - og hvilken maskine - fedest - über-nice!

Jeg forstår på en englænder, som på YouTube fortæller varmt og næsten forelsket om sin gamle Emco Star, at den er designet i 50'erne - i Østrig - og det ses tydeligt på stilen og teknikken. Men uanset at der er noget 50'er over den, er der åbenlyst tale om kvalitet af en kaliber, som sjældent ses i dag - den ville jo koste en halv bondegård, hvis den skulle produceres i 2017.

Så vidt jeg kan vurdere, findes der flere modeller og kombinationer, men den, som ses oftest afbilledet på nettet, er ganske lille, men med gud ved hvor mange kombinationer - båndsav, rundsav, båndpudser, skivepudser, langhulsbor og drejebænk - og ved siden den fineste lille høvl med afretter - alt sammen i støbegods.

Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men desværre kan jeg ikke finde nogen dansk forhandler, og desuden ser det ud til, at de nyere modeller er af ringere kvalitet end den på billedet (som jeg har fundet på DBA) - sådan noget med en omgang bukket blik i stedet for støbegods.

Til gengæld ser det ud til, at de gamle maskiner jævnligt udbydes til salg - sådan noget med 3000-4000 kroner - for et helt værksted med det hele! Selv om om man måske skal skifte et leje eller to, så synes jeg, at det lyder rasende billigt for et stykke værktøj, som kan så meget og i den grad oser af kvalitet.

Den vil jeg tjekke ud!

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre