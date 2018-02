Gør-det-selv-Kjeld: Beklædning af vinterstue

! Hej Elna - det er jo træls, når malingen ikke vil holde på beklædningen af eternit. Det er ellers et meget velegnet materiale, og eternit er tilmed et glimrende underlag at male på. Men det kræver naturligvis, at det er en maling, som dur til formålet - det kan eksempelvis være cementmaling, som af gode grunde fungerer fint på fibercement, men silikat er også glimrende. Og tagmaling (akryl) er ligefrem oplagt, da det jo er udviklet specielt til eternit. Men det har altså ikke fungeret for jer, og hvad gør vi så?

Træ er jo en glimrende løsning, men her skal man være klar på, at der kan være nok så meget arbejde med at vedligeholde, og her handler det (i modsætning til eternit) ikke kun om udseende, men i højeste grad også om at beskytte træet.

Der findes masser af alternativer - moderne facadebeklædning, som kun kræver minimal eller ingen vedligeholdelse. Men de fleste løsninger er faktisk lavet af netop eternit - altså fibercement: Fibre af forskellig art, som er blandet med cement og presset til plader - pladerne kan enten være helt rå, eller de kan være præget med et mønster og siden malet, så de eksempelvis minder om groft og malet træ. Den slags plader har mange navne og er ikke nogen udpræget billig løsning, men den har ry for at være særdeles holdbar - du kan se eksempler på www.cembrit.dk

En anden og lidt mere eksotisk løsning kunne være skifer - altså rigtig naturskifer, som i løbet af de seneste år har er blevet ganske moderne som vægbeklædning. Det er jo en traditionel belægning til taget - her lægger man det, så der reelt er tre lag, som overlapper hinanden, og det har en levetid på den gode side af 100 år. Til lodret beklædning bruges færre skifre, så facaden kun dækkes af to lag, og levetiden nærmest uendelig - i hvert tilfælde adskillige århundreder, og der er ingen vedligeholdelse.

Venlig hilsen Kjeld Bjerre