Gør-det-selv: Hamp og beg til gulvet

Der kommer man jo også tjæret værk mellem tavler og stolper for, at der ikke skal trække vand ind mellem mørtel og træet og danne grobund for råd eller frostskader - ikke sandt?

Men bor du ikke selv i et bindingsværkshus, eller husker jeg forkert?

Ligesom epoxy er trætjærebeg nemlig ret kostbart: 5 kg koster op mod 800 kr., tjæret hør- eller hampeværk 149, hos Tibberup-Høkeren i Helsingør. Der findes dog billigere alternativer såsom Kronebeg. Så værket skal bare stoppes fast nok til, at den dyre beg ikke forsvinder ned mellem endetræet i hele dets tykkelse.

Mit forslag er derfor at stoppe noget værk, altså tjæret hampereb, ned mellem træskiverne, og så smelte noget trætjære-beg og hælde det ned mellem skiverne.

! Hej Kjeld - Øksemanden fra Ærø her. Min lokale skibsbygger, Ebbe, havde også endetræ som gulv på bådeværftet. Det ligger der nok stadig, selv om han flyttede og siden solgte værftet. Det er jo hårdført, slidstærkt og smukt.

! Hej Aage - jeg ved det ikke rigtigt, for nu at sige det lige ud.

For det første har vi det problem, at medens Ebbes gulv på værkstedet med al sandsynlighed bestod af løse firkantede klodser, som var sat i sand (som brosten - sådan gjorde man nemlig i gamle dage på værksteder) - medens det gulv, som en læser spurgte om i sidste uge, skulle laves af runde skiver.

Og man kan jo ikke så godt kalfatre imellem runde skiver af træ.

For det andet tror jeg ikke på, at Ebbe havde kalfatret imellem klodserne - jeg er 99,9 pct. sikker på, at de stod helt løse og blot lænede sig imod hinanden - UDEN noget som helst i fugerne bortset fra det skidt, som i tidens løb finder vej ned i revnerne.

Hvis man nemlig fylder fugerne i et klodsgulv op - og det er stort set ligegyldigt med hvad - så vil gulvet ikke kunne "arbejde" i takt med skiftende fugtighed. Resultatet er, at klodserne skubber og maser til hinanden, og hele gulvet udvider sig - og hvis der står en væg i vejen, bliver den skubbet til side - der er enorme kræfter i sådan et gulv.

Derfor skal klodserne lægges løst og med masser af revner og dermed plads til at arbejde. Og hvis man ikke laver revnerne selv, skal de nok komme alligevel, når gulvet udvider sig den første fugtige sommer og derefter trækker sig sammen om vinteren.

Det nytter ikke at se bort fra disse bevægelser - man skal indtænke dem i konstruktionen OG i æstetikken: Et klodsgulv kan se åh-så fint og fisefornemt ud, når det lige er lagt, men med tiden vil det blive ganske rustikt. Medmindre man griber til radikale metoder og eksempelvis laver et undergulv af træfiber og limer tynde "klodser" ovenpå - tynde, fordi de skal være svagere end undergulvet.

Det gulv, som vi talte om i sidste uge skal laves af runde skiver, som skæres af hele kævler - og det skal ligge i en pavillon, hvor der garanteret er en helt ustyrligt skiftende luftfugtigt - derfor er mit råd stadig: Læg skiverne, når de har den træfugtighed, som svarer til den højeste luftfugtighed, som du kalkulerer med - og fyld mellemrummene med cement. Skiverne vil så trække sig lidt (eller meget), når det er tørt, og der vil komme revner imellem betonfuger og træ - og de vil lukke sig igen, når fugtigheden stiger - og så fremdeles.

Jeg tror, at det kan blive flot, på den rustikke måde - og ellers kan man jo bare lægge et Pergo-gulv, for det kommer der aldrig revner i ...

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre