Gør-det-selv: Gulv af endetræ

For ikke at mine "stilethæle" skal sidde fast i mellemrummene, vil jeg have dem fyldt ud. Her kunne jeg bruge et godt råd - hvad skal jeg bruge?

? Kære Kjeld Bjerre - tak for en god brevkasse. Jeg skal have lavet et trægulv i en havepavillon. Gulvet skal bestå af træskiver i forskellige diametre og cirka fem centimeter tykke.

! Hej Erling - du har helt ret. Både i at grout betyder fugemørtel - at det vil revne - og at alternativet er epoxy. Og jeg kan ikke rigtigt tilføje noget, som ikke fremgår af de utallige videoer på Youtube - og så alligevel.

Hvis du laver gulvet på den måde, at du bruger en cementbaseret mørtel, så skulle jeg mene, at du opnår et udmærket og lidt rustikt gulv - husk nu, at træet skal have den rigtige fugtighed, før du lægger det - det vil sige den fugtighed, du regner med på længere sigt. Ja, der vil nok komme lidt revner, fordi træ og mørtel indlysende nok ikke arbejder ens. Men vi taler om en havepavillon, hvor jeg går ud fra, at der altid vil være en relativt høj fugtighed - og det er vel ikke meningen, at det skal ligne en altertavle?

Jeg tror, at det i givet fald ville være sådan, jeg ville gøre. Men man kan opnå et mere perfekt resultat med epoxy - især hvis du skærer tykkelsen på dit endetræ væsentligt ned, men det er lidt teknisk, så det vil jeg ikke forklare her.

Problemet er, at du skal bruge spandevis af dyr epoxy, og du skal beslutte, om du vil støbe træskiverne helt ind i epoxy, som lå de bag en glasplade, eller om du kun vil fylde revnerne op. Uanset hvad opnår du et helt andet og (efter min smag) mere fimset udtryk end med mørtel.

Men der er også en tredje mulighed - nemlig at du blander en masse fyld i epoxyen. På nettet kan du finde gud ved hvor mange slags "tilslag" - fra bittesmå runde sten til knust marmor, som man bruger det i terrazzo. Du kan garanteret også blande groft, men vasket og tørret grus i og opnå noget, der ligner mørtel.

Meeeen - nej, jeg ville måske hæve tykkelsen til 7-8 cm og så lægge endetræet på et godt lag komprimeret grus, som om det var fliser - så ville jeg fylde revnerne med hydraulisk mørtel (måske tilsat lidt fibre) - og så i øvrigt leve med, at der garanteret kommer lidt fine revner rundt om klodserne af endetræ.

Og så ville jeg overveje at skifte fodtøj, for det ser fjoget ud, når en voksen mand render rundt i stiletter ...

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre