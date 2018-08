Det skal siges, at man muligvis kommer til at rive betonoverfladen lidt op under operationen, men det er der er jo råd for. Det klares let og om nødvendigt med lidt cementbaseret gulvspartel.

Dette er jo, foruden at være bekosteligt, en noget støvet og ubehagelig affære, og det er her, min kommentar kommer ind i billedet: Jeg har haft held med - lige på det tidspunkt, hvor man med lidt forsigtighed kan færdes på det nys udlagte gulv - at kunne skrabe "bølgerne" væk med en alu-retskinne med libelle. Og jeg kunne på den måde bære beton ud i spandevis. Tænk, hvor meget støv, det kunne være blevet til!

? Hej Kjeld. Med adskillige års forsinkelse vil jeg gerne kommentere en artikel, som du skrev, efter at du havde fået støbt et gulv i selvkompakterende beton. Så vidt jeg husker, fik du foretaget arbejdet af et hold, bestående af rutinerede folk. Men - stadig "så vidt jeg husker" - måtte gulvet efterfølgende slibes, idet visse områder af gulvet var blevet for højt.

! Hej Jens - bedre sent end aldrig ... Jeg har fået støbt endda nogle gulve i mit liv. Det seneste var i hele vores stuehus, og det var faktisk en succes, selv om det helt uden for konkurrence var det mest vanskelige. Det var omkring 100 kvm, som hang sammen, men med gud ved hvor mange skillevægge og andre hindringer.

Men de to gutter, som havde kommandoen, var - udover at være et par festlige ældre drenge - simpelthen skidedygtige og rutinerede: Den ene var en lille mand med et stort hoved, medens den anden var en stor mand med lille hoved. Den lille havde det kølige overblik, og den store knoklede som en hest - tilsammen udgjorde de et super-team!

Selvfølgelig var der en knyst hist og pist, som bagefter skulle slibes væk, men det var småting, og gulvet skulle under alle omstændigheder slibes - for at fjerne slamlaget, så den efterfølgende fliseklæber (og gulvtegl) havde noget at bide i.

Men andre gange har de nystøbte gulve udviklet sig til regulære mareridt - også selv om de blev lagt af professionelle folk.

Første gang fulgte jeg kun løseligt med i, hvad de lavede - det var jo ligesom ikke mit problem, eftersom de havde lovet mig en præcision på +/- 2 mm over en retskinne på 2 meter. Men godaws do - der var en tolerance på op imod 10 mm, og de påstod rask væk, at det var helt normalt, for "der skal jo alligevel spartles".

Næste gang valgte jeg selv at stå for støbningen, for det kunne jeg da umuligt gøre ringere end prof'erne. Det var mit nye værksted, og det skal siges, at resultatet ikke var ret meget kønnere - jeg fes rundt som en skoldet skid og forsøgte at styre de mange ton gyngnede grød, men det endte ikke desto mindre med et par ret store buler. Til gengæld havde jeg i mellemtiden lært en gulvmand at kende - Nino. Han reddede min røv med halvanden palle selvnivellerende, som han lagde ud lige så hurtigt, som vi kunne blande det - med en tolerance på 0,5 mm over to meter - sådan!

Men her havde det afgjort været en fordel at kende din fidus - nemlig at skrabe de værste buler væk inden for det magiske vindue, hvor betonen akkurat kan bære din vægt, men endnu er så blød, at man kan skrabe i den.

Og du har fuldstændigt ret i, at det både er dyrt og tager lang tid at slibe/høvle en bule væk - og det støver helt vanvittigt. Men det værste er faktisk, at medens man sliber, sliber og sliber, går man rundt og tænker ved sig selv, hvor let det ville have været at rette fejlen, hvis man bare var gået i krig med det samme.

Så læren må være, at uanset hvor meget man stoler på sin gulvstøber, skal man vove sig ud på gulvet med en retskinne, så snart det kan bære bare nogenlunde - find bulen, inden det er for sent!

Og skulle man komme til at skrabe en smule for meget af, er problemet for intet at regne i forhold til alternativet - med moderne lyn-spartel kan man rette en lunke op på 10 minutter. En bule koster derimod blod, sved og masser af grunker ...

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre