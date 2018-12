Gør-det-selv: Eddike er sagen

Bliv endelig ved med at bruge finurlige sprogblomster i dine artikler. Jeg erindrer stadigt, hvordan du anvendte en 2 hk dildo, da du lavede et terrazobord.

Konklusionen er blevet, at vi bruger billigt eddike frem for dyrt skyllemiddel, og bortset fra duften af blomstereng virker det på samme måde, lige på nær at det også afkalker maskinen i samme ombæring.

Nå, tilbage til eddiken. Vi har i mange år brugt eddike i stedet for skyllemiddel, da jeg er overfølsom over for den slags kemi. Kroppen begynder at klø som bare fanden, men om det er parfumen eller noget af det andet kemi skal jeg ikke kunne sige.

? Hej Kjeld - som altid er det en fornøjelse at læse din brevkasse, specielt da du ikke er bleg for at anvise løsninger, som måske er på kanten af lovgivningen, men effektive og harmløse alle andre steder end bag et skrivebord i København, hvor den slags besluttes.

! Hej Lars Sand - tak for det. Jeg er helt med på eddiken - den er tilsyneladende super til både det ene og det andet, og hvorfor bruge fancy kemi med gud ved hvor mange E-numre, når man kan bruge noget ganske banalt, billigt og gammelkendt, som vi kender indholdet af. Jeg er ellers ikke en stor tilhænger af det synspunkt, at "naturligt" nødvendigvis er bedre eller sundere end kemi - alt er jo kemi, og klapperslanger er ganske naturlige, men ikke desto mindre slemt giftige.

Men hvis man ved "naturligt" forstår, at et eller andet produkt - som eksempelvis eddike - er kendt og brugt igennem århundreder, uden at man har konstateret væsentlige bivirkninger, så er jeg tilbøjelig til at foretrække det, frem for et nyligt konstrueret produkt, som indeholder bunker af ingredienser, som ingen kender til bunds.

Realiteten er jo, at der er tusinder af ingredienser, som er tilladte til dette og hint - ikke fordi man med sikkerhed ved, at de er okay, men fordi man heller ikke med sikkerhed ved, at der er ugler i mosen. Og efter min ringe menig er det bagvendt logik, at alt er tilladt, indtil nogen finder tid, råd og energi til at bevise, at det er usundt eller ligefrem giftigt.

På den anden side bryder jeg mig heller ikke om tanken, at alt skal være forbudt, medmindre det er udtrykkeligt tilladt, såh - det er sgutte nemt.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre