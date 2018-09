Gør-det-selv: Boremaskine og selvstarter

Så ville man blive fri for at skulle hive i startsnoren. Og at starte en benzinmotor driller jo ofte, så man ender med at blive helt lam i armen eller opgiver forehavendet.

I samme forbindelse kunne jeg godt lide at spørge dig, om du nogensinde er stødt på en græsslåmaskinemotor eller anden benzinmotor, der har et udtag, hvortil man kan sætte en elektrisk boremaskine som startmotor.

! Hej Søren Nielsen - det er faktisk en rigtig god idé, som du har fået der. Desværre er det bare sådan med de fleste gode og oplagte idéer, at de allerede er "optaget" - der er andre, som har tænkt den samme tanke. Og hvis der er tale om en rigtig for alvor god idé, er den sikkert også for længst ført ud i livet.

At bruge sin akku-boremskine som startmotor - eller for den sags skyld trækkraft til alt muligt andet end at bore - er således en kendt sag, som har været vist på Youtube. Jeg vil så lige tilføje, at det bliver idéen - DIN idé - jo ikke dårligere af: Den er stadig skide godt tænkt - og bliv endelig ved med det!

Jeg kender dog ikke noget kommercielt produkt, som er udstyret med det lille "omvendte kraftudtag", som du foreslår - eksempelvis en plæneklipper eller andre af de utallige maskiner, som drives af en lille benzinmotor. Og det kan jo godt undre.

For guderne skal vide, at vi er nogle stykker, som hader at rykke i den forbandede snor - det ville være vidunderligt at slippe for. Noget andet er så, at det jo ikke så meget er dette at trække i snoren, som er så slemt, hvis altså bare at motoren så starter - nej, det virkeligt trælse er, at den jo ikke starter, så man skal hive i den skide snor igen - og igen og igen og igen - fanden stå i Briggs & Stratton ...

Min pointe er, at bare fordi man kan udføre det manuelle arbejde med en boremaskine, er der jo ingen garanti for, at motoren starter - hvis der er skidt i karburatoren starter den ikke, uanset hvor mægtig en boremaskine du har - det eneste, du kan være sikker på, er faktisk, at lige om lidt er der heller ikke mere strøm på boremaskinen.

Men det tænker man jo nok først over, når man har købt kalorius, og pengene er i kassen, så det er ikke nødvendigvis et problem.

Patent? Så skulle du ikke have sendt din mail til avisen - og jeg skulle slet ikke have bragt den her i spalterne. Patent på en idé kan man nemlig kun få, hvis (1) den virker, og du kan forklare hvordan - (2) hvis den har en vis "nyhedshøjde" - og (3) hvis den ikke i forvejen er kendt.

Og det med, at den ikke må være kendt, er et problem - herved forstås nemlig enten, at andre har fået samme idé og fortalt om den eller måske ligefrem realiseret den - eller at du har "snakket over dig" på en måde, som kan tåle betegnelsen offentliggørelse. Det skal tages helt bogstaveligt og betyder, at du skal holde din idé for dig selv - du skal holde den decideret hemmelig, og hvis du fortæller om den til nogen som helst, skal de forinden underskrive en erklæring om fortrolighed.

Og til sidst kan jeg i øvrigt fortælle, at en hollandsk virksomhed er på vej med en dims, som ligner din idé ganske meget - du kender godt den lille enhed med indbygget snor, tilbageløb og øvrig mekanik, som sidder på siden eller toppen af enhver lille benzinmotor?

Okay, denne virksomhed har lavet en tilsvarende enhed, som passer på alle deres maskiner, men den har en lille motor og et batteri indbygget, så du ikke skal hale i en snor, men blot trykke på en knap: Brum!

Det er altså en elektrisk selvstarter, du kan købe i løs vægt og montere i stedet for det irriterende snoretræk på de maskiner, som du har i forvejen - smart?

Ja, det synes jeg, men personligt ville jeg nok foretrække både/og - for hvad nu når batteriet er fladt? Så er det trods alt meget rart med snoren, som virker nogenlunde hver gang.

Den lille skruetrækker: Ja, den er selvfølgelig til helt almindelige bits, som kan skiftes ud, så du kan skrue Philips, Torx, Pozidrive, lige kærv, og gud ved hvad - kun fantasien og dit udvalg af bits sætter begrænsningen.

For resten: Arku-boremaskiner er billige og kan bruges som motorkraft til alt muligt, som de slet ikke er beregnet til - har du fundet på noget sjovt i den boldgade, så send en mail og et foto til din avis!

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre