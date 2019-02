Godt år for husejerne i Sydjylland: 140 kvadratmeter er steget med 40.000 kroner

2018 var et godt år for husejerne i Region Syddanmark. Huspriserne steg, salgstiderne faldt, og de procentvise afslag tog endnu et nøk ned.

Det var dog ikke alle husejere i regionen, der oplevede lige stor fremgang, og skal man gøre regnskabet op, har de fynske boligejere lidt mere at smile ad end de sydjyske. I hvert fald er det de fynske boligejerne, der har oplevet den største fremgang i deres friværdi.

I 2018 kostede et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter i Region Syddanmark knap 1.380.000 kroner. Året forinden kostede det samme hus 1.320.000 kroner, og det betyder med andre ord, at en gennemsnitlig husejer har øget sin friværdi med knap 60.000 kroner i 2018 alene som følge af de stigende huspriser.

Gevinsten svarer til en prisstigning på 4,3 procent, og det er rigtig flot i et historisk perspektiv. Det er dog ikke alle boligejere i regionen, der er gennemsnitlige. Nogle af regionens boligejere bor i store huse, mens andre bor i små. Samtidig er huspriserne ikke steget lige meget i alle regionens kommuner, og det betyder, at gevinsten som oftest ser anderledes ud i det konkrete tilfælde.

For eksempel er boligpriserne steget relativt mere i landsdelen Fyn end i landsdelen Sydjylland. Kombineret med lidt højere huspriser på Fyn end i Sydjylland betyder det, at de fynske boligejeres friværdier er steget dobbelt så meget som de sydjyskes det seneste år.

På Fyn blev et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter handlet for omkring 1.490.000 kroner i 2018, hvilket er godt 80.000 kroner eller 5,8 procent mere end i 2017.

I landsdelen Sydjylland kostede et tilsvarende hus 1.300.000 kroner i 2018, og det er 40.000 kroner eller 3,2 procent mere end i 2017.

Når de fynske huspriser har fart på, skyldes det ikke, at metropolen Odense har lagt sig i front og trækker hele det fynske boligmarked op. Faktisk tværtimod.

I øjeblikket stiger huspriserne i procent i Odense lidt mindre end for Fyn som helhed, og de flotte prisstigninger på Fyn kan derfor ikke bare forklares som storbyeffekt. I stedet er det kommuner som Faaborg-Midtfyn og Middelfart, der i øjeblikket har mest fart på, når man måler fremgangen i procent.

I Faaborg-Midtfyn er huspriserne steget med næsten 12 procent i 2018, og i Middelfart er de steget med 9 procent. Samtidig er der ikke mange kommuner på Fyn, hvor boligmarkedet halter. Undtagelserne er Kerteminde og Langelands Kommuner, der begge har oplevet små fald i huspriserne på godt 1 procent det seneste år.

I Sydjylland er det på tilsvarende vis ikke de største bykommuner som Esbjerg og Kolding og Vejle, der trækker huspriserne mest op. Faktisk har Esbjerg oplevet et mindre fald i huspriserne i 2018, hvilket også kan siges om Vejen og Billund. I stedet har boligmarkedet i Sydjylland mest fart på i Tønder, Aabenraa og Haderslev, hvor huspriserne i alle tilfælde er steget med 9-11 procent i 2018

Overordnet set er der tale om en flot fremgang på husmarkedet i Region Syddanmark. Priserne stiger i størstedelen af regionens kommuner, og det er ikke længere de største byer, der trækker læsset. I stedet er fremgangen bredt funderet, og langt de fleste boligejere oplever, at deres huse bliver mere værd. Sådan forventer vi også, at det vil blive i 2019.