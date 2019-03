Da Christina Hou Holck i en alder af 16 mistede sin far på tragisk vis, arvede den unge baronesse samtidig et faldefærdigt Holckenhavn Slot og blev sin mors arbejdsgiver og forsørger. Her 30 år efter gør Christina Hou Holck sig stadig umage hver eneste dag for at løfte arven med sin mand Dennis Hou Holck ved sin side. Sammen har parret skabt en velsmurt hotelvirksomhed i Nyborg, der for første gang kan melde stort set alt udsolgt et år frem i tiden.