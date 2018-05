Gode råd til at sikre dit hus mod skybrud, stormflod og storm

- Man installerer den på spildevandsrøret, der fører ud af huset, og den registrerer og lukker af, hvis der er vand på vej tilbage ind. Det koster mellem 10.000 og 30.000 kroner at få den installeret, alt efter hvor mange spildevandsrør, man har. Her er der også fradrag i boligjobordningen og mange forsikringsselskaber giver nedsat præmie, hvis man får det installeret. Det er en fornuftig måde at klare det på, hvis man bor i et område med overfyldte kloakker, siger Tue Patursson.

Bor man i et område, hvor kloakkerne hurtigt bliver overbelastet, når regnen siler ned, kan man overveje at beskytte sit hus og især kælder med et højvandslukke.

- Man kan sørge for, at ens tagrender, tagnedløb og regnvandsbrønde er rengjorte, at de fungerer og er vedligeholdt. Tagrender skal være fri for blade, og de skal hælde ned mod tagnedløbet. Det er faktisk en god idé at tage gummistøvler på og en paraply med ud for at inspicere sine tagrender og -nedløb en dag, det regner. Så kan man se, om vandet løber derhen, det skal, eller om det skvulper over eller samles uhensigtmæssige steder, siger Tue Patursson.

- Skybrud rammer rigtig mange mennesker. 25 dage om året registrerer DMI skybrud et sted i Danmark. Skybruddene kommer over hele landet, men det er oftest i byområder, at de skaber de største problemer, for der er alt asfalteret eller flisebelagt, og derfor kan vandet ikke sive ned i jorden, fortæller Tue Patursson , Bolius ' fagekspert i klimasikring, der giver råd til, hvordan man undgår huset bliver ødelagt af den voldsomme nedbør.

Stormflod

Stormflod er et problem, der vil vokse i fremtiden, forudser Tue Patursson. For når vandstanden i havet, åer og fjorde stiger 25 centimeter over de næste 30 år, vil det, der er almindeligt højvande i dag, udgøre en risiko for flere huse. Det er langs kysterne, fjorde og åer, at stormflod rammer, og det er svært at gøre noget, når de store mængder vand omslutter husene.

- Man skal sørge for at være ude i god tid og holde øje med varslerne fra meteorologerne, for så kan man nå at forberede sig og have remedier klar til at lukke huset af. Man kan relativt simpelt lukke for ventilationskanaler og vinduer i kælderen med en sandsæk, men det kan være mere tricky med en kælderskakt eller terrassedøre i et etplanshus, siger Tue Patursson, som tilføjer, at Bolius følger udviklingen, der er igang med at finde løsninger på stormflodsproblemet, nøje.

- Man bliver nødt til at finde på noget, man kan gøre, for der kommer store mængder vand, og det vil komme oftere. Det vigtigste at sige er, at man skal tage det alvorligt, når meldingerne kommer, og hellere dække sit hus til i sandsække to gange for meget, end en for lidt, siger Tue Patursson.