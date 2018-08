Genial, men hvor køber man den?

Kære Kjeld Bjerre - du havde for nogen tid siden (måske sidste sommer) en artikel om parasolfødder, måske som et svar på en brevkasseforespørgsel.

Her konkluderede du ganske fornuftigt, at alle tunge parasolfødder burde have et hjulpar på siden, så man blot ved at vippe foden kunne flytte den uden besvær, og uden at den dermed skulle delvist slæbes på små nylonruller underneden, som hurtigt bliver slidt i stykker.

Simpel og genial løsning, men desværre ikke almindeligt udbredt; faktisk så ualmindeligt, at jeg ikke har kunnet finde den pågældende model med sidehjul, som du anbefalede.

Kan du hjælpe - emnet er jo højaktuelt for mange med dette vejr?

På forhånd tak.

Venlig hilsen Jens Sleiborg