G&T-tid: Find det bedste match til din gin

Herbie (40%)

Herbie er en dansk hånddestilleret London Dry gin. Her kommer al smagen altså fra destillatet, og der er ikke tilsat aromaer eller smagsstoffer efterfølgende. Herbie er udviklet af Anders Bilgram fra Nordisk brænderi. Vandet kommer fra egen boring 30 meter nede. Herbie har vundet dobbelt guld ved "The fifty best gins" i New York. En smagfuld gin med noter af enebær, fennikelfrø, rosmarin, lakridsrod, appelsinskal og æbler.

Servér med Oh Deer Classic Tonic og appelsinskræl