Fynske førstegangskøbere er blevet 10 år ældre

Ejerboligen er ikke længere nær så udbredt blandt de unge fynboer. Tidligere flyttede fynboerne i ejerbolig i slutningen af 20'erne, mens de i dag er godt oppe i 30'erne. Det er ikke fordi, ejerboligen er forsvundet fra de unge menneskers ønskeliste, men andre forhold står i vejen. Tendensen forventes at fortsætte i de kommende år, og den forventes at påvirke både boligmarked og boligpriser. De første tal om fynboernes boligvaner stammer fra 1981, dvs. for 37 år siden. Tallene er fra Danmarks Statistik, og de viser, at i 1981 boede 65 pct. af de 25-29-årige fynboer i ejerbolig, mens andelen var på 79 pct. blandt de 30-39-årige.

Sådan er det ikke længere på Fyn. I dag er det kun 29 pct. af de 25-29-årige fynboer, der bor i ejerbolig, mens andelen blandt de 30-39-årige ligger på 56 pct. Dermed må man konstatere, at fynboerne er blevet noget ældre, før de køber deres første ejerbolig.

Det er fristende at forklare de unge fynboers lave interesse for ejerboligen med de seneste års stigende boligpriser, men hypotesen holder ikke. Boligopgørelsen foretages nemlig én gang om året, og den viser, at der er tale om en langvarig udvikling i flyttemønstrene. Der er således ikke noget, der tyder på, at de unge er hurtigere til at købe bolig i tider med faldende priser, og omvendt er der heller ikke noget, der tyder på, at det modsatte gør sig gældende i tider med stigende boligpriser.

I stedet skal forklaringen findes i de unge menneskers livsstil. Vi får senere børn end tidligere, og hvis der er en ting, der kan få de unge mennesker til at overveje at købe hus, så er det netop en familieforøgelse. Samtidigt er vi vidne til en fortsat urbanisering, hvor de unge mennesker flytter mod byen for at uddanne sig og herefter gerne bliver boende for at nyde det pulserende liv med cafeer, fitness og fester. Og eftersom ejerboligerne udgør en væsentligt mindre del af boligmassen i de store byer end i provinsen, så betyder et tilvalg af byen samtidig en udskydelse af ejerboligen.

De mange forældrekøb får heller ikke ejerboligen til at rykke tættere på. I mange tilfælde har forældrene nemlig investeret i en bolig i så høj kvalitet, at de unge mennesker ikke kun bor der, mens de læser, men også flere år efter, at de er færdiguddannede. De seneste års lovgivning kan forstærke udviklingen i de kommende år. For tre år siden blev det lovpligtigt at stille med en udbetaling på 5 pct. ved køb af fast ejendom, og for et år siden besluttede man, at højtbelånte boligkøbere ikke længere må finansiere deres bolig med de billigste men også mest risikable låntyper, hvilket ofte gør sig gældende for førstegangskøbere.

De stadig ældre førstegangskøbere ændrer på den demografiske sammensætning på boligmarkedet, men ikke på interessen for ejerboliger. For samtidigt med at de unge flytter senere i ejerbolig, bliver de ældre boende i længere tid. Tilbage i 1981 toppede andelen, der boede i ejerbolig således allerede i 40'erne, mens ejerskabet i dag først topper i 60'erne. På den måde kan man sige, at de unge kommer senere ind på boligmarkedet, mens de ældre kommer senere ud. Efterspørgslen efter ejerboliger er derfor fortsat stor, men det er ikke længere de helt samme boliger, der efterspørges. Boliger, der er egnede til seniorer, bliver stadig mere eftertragtede, i takt med at vi bliver flere ældre, mens boliger, der hverken appellerer til de urbane familier eller aktive ældre, har fået det sværere. Det kan være små og vedligeholdelseskrævende boliger i flere plan med få eller ingen børneværelser, og som er placeret langt væk fra både by og fritidsinteresser.