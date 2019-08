Fylder 70 i år: Sådan blev undselige Knud Christensen til musikeren Sebastian

- Jeg gik fra at være en nobody , fra at stille spørgsmål som, hvem er jeg, og hvad skal jeg lave her i verden, til pludselig at have en krog, jeg kunne hænge mig op på. Fra det øjeblik vidste jeg, at det er det her, jeg skal lave i livet, siger Knud Christensen, der et par år senere nærmest ved et tilfælde fik kunstnernavnet Sebastian, for "Knud" sælger ikke plader.

Scenen lå i skolens udtørrede swimmingpool, og de to kammerater - den dobbelte-donovan, blev de kaldt - trådte op på den med deres to guitarer og et hidtil ukendt mod, der havde taget lidt tilløb at mønstre.

Sebastian var 16 år, da han første gang stod foran et publikum og spillede musik. Pludselig var han noget, og det var en fed følelse. - Jeg gik fra at være en nobody til pludselig at have en krog, jeg kunne hænge mig op på. Fra det øjeblik vidste jeg, at det er det her, jeg skal lave i livet, siger han. Foto: Morten Rode

Identitetsskabende musik

Sebastian sidder under en palme i Glyptotekets vinterhave, der er varmet godt op af sommerheden. Vi finder en stille plads i skyggen, og i mangel af rosévin hælder vi danskvand op i glassene.

Bag kasketten og solbrillerne er hans øjne imødekommende og glimter lidt af eventyr, Ronja Røverdatter, Skatteøen og alle historierne om drømme, kærlighed og en bedre verden, som han har fortalt i sine sange. Sangeren, sangskriveren, instruktøren og komponisten Sebastian fylder 70 senere på året, og det er - synes journalister - en oplagt mulighed for at kigge tilbage over et liv. I Sebastians tilfælde et, der er levet for og af musikken.

Stemmen ryster en smule, ligesom når han synger. Slidt af smøger og koncertturnéer, der afløste hinanden i en evig sløjfe op gennem 70'erne og 80'erne.

- Musik er så stor en del af min identitet. Jeg hører musik, jeg lever musik, jeg drømmer musik. Jeg gør alt muligt, der på en eller anden måde har med musik at gøre. Og sådan har det været, siden jeg fik min første guitar som 16-årig, siger han.

Som teenager i midten af 60'erne gik han på Asserbo Kostskole. Sendt af sted hjemme fra for at få luftforandring fra en familie, hvor det kunne være svært at trække vejret. I Asserbo og i resten af verden var der opbrud i luften. Rolling Stones smittede med en fandenivoldskhed, Donovan spillede eventyrlige melodier, og Bob Dylan satte nobelprisvindende ord på forandringerne.

Når Sebastian gik henad gangene på kostskolen, flød de forskelligartede toner og rytmer ud fra værelserne. Der var nok at vælge mellem: 50'er rock, Cliff Richards, Beatles eller Stones. Og valget var vigtigt, for det fortalte, hvem du var.

- Pludselig handlede alt om musik for en meget stor del af den generation. Det var en stor del af ens identitet, for man blev inddelt alt efter, hvilken musik man hørte. Og jeg havde haft en noget usikker barndom. Vi flyttede meget rundt, og det tog mig meget lang tid at finde ud af, hvem jeg var for en. Jeg kom ret langt op i årene, før jeg overhovedet opdagede, at jeg var mig. For mig betød det, at musikken fra det ene øjeblik til det næste blev det vigtigste at forfølge, siger han.

I julegave fik han en 100-kroners guitar og ved at følge med, når de ældre drenge spillede, og med inspiration fra idolbilleder, hvor de guitarspillende rockstjerner holdt et tilfældigt greb, lærte han sig selv at spille musik. Værelseskammeraten Thomas spillede akustisk og sammen trodsede de generthed, manglende tro på dem selv og stillede sig op foran hele skolen en sommerlørdag med deres Donovan-duo. Senere blev duoen til Night and Day, der begav sig rundt i landet til talentshows og blev betalt i smørrebrød.

- Ja, så var den dag reddet, husker Sebastian, der i hans egne ord var ludfattig.

Duoens drømme og en helt konkret aftale om en pladeindspilning gik op i stoffer. Thomas var taget på det store trip helt til Nepal og tilbage igen. Selv om han aldrig rigtig kom tilbage. Sebastian var mere til øl.

- Jeg har kun en enkelt gang ved en fejl fået sådan en pille. Formodentlig i en øl. På en måde var jeg meget glad for det skete, for så fik jeg muligheden for at opleve, hvad sådan en pille kunne, og samtidig nå til en erkendelse af, at det er simpelthen for farligt. Det er i virkeligheden ikke det, jeg vil. Så selv om jeg var fattig og levede hårdt, kunne jeg vågne op og sige, "okay, det er ikke det, jeg skal". I stedet kom jeg med i noget radiohalløj og blev hørt af en pladeselskabsmand, og så var jeg gået solo, fortæller han.