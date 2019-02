Frøformering: Naturen som læremester

Vinteren er på sit højeste, og det er højsæson for haveejere, der er storforbrugere af frø, og som sparer mange penge ved at lave planter af egne frø eller nyindkøbte frø

Det er højsæson for frøfirmaerne og for os haveejere, der er storforbrugere af frø. Det er svært ikke at lade sig friste af alle de nye spændende frø af smukke sommerblomster til skærehaven, spiselige urter og delikate grøntsager. Jeg bliver hvert år fristet til at købe nyt, vel vidende at jeg allerede har masser af frø på lager, som jeg selv har høstet i haven. Men nye frø giver mulighed for at udvide sortimentet og starte en cyklus op i frøformering af helt nye sorter.

Der er mange penge at spare ved selv at lave planter af egne frø, som høstes i haven. Og så er der bedre råd til at købe en masse nye sorter, man kan formere videre på. Desuden vil man kunne høste så mange frø, at hvis det skulle gå helt galt, så er der rigeligt at tage af. Hvis du ikke allerede har prøvet det, kan jeg kun anbefale at gå i gang. Det giver blod på tanden og næring til haveglæden.

Hvad kan egentlig gå galt, når der skal vælges frø til frøformering? Man kan falde for plantesorter, der aldrig vil kunne trives i ens egen have. Den erfaring har jeg gjort mig adskillige gange til stor frustration. En plante, jeg engang forelskede mig i, kræver en jord, der er mager og sandet, og en beliggenhed i et åbent og solfyldt hedelandskab. For at planten kan formere sig, behøver den et helt særligt insekt til at sikre bestøvningen, og dette insekt lever kun i hedelandskaber. Det var på forhånd dømt til at mislykkes.

I min have er jorden fed og leret. Der er læ, for haven er omgivet af store træer og hække. Her stortrives planter, som stiller krav til netop disse vækstbetingelser. De fleste populære frøplanter på markedet passer ind i langt de fleste haver i Danmark, så der er ingen grund til at miste modet. Et godt råd er dog, at du sætter dig ind i, om denne skønne plante stiller helt særlige krav til voksested, inden du lader dig friste.

Du vil med tiden opleve, at der er sorter, som har det særlig, godt i din have, og at dine hjemmehøstede frø spirer bedre. Det er, fordi planterne har indstillet sig på netop din haves lokalitet og jord.