Frederikke Antonie Schmidt har en mission: Hun vil lave højhælede sko til den moderne kvinde med en travl hverdag. Det er nemlig i hverdagen, at vi ifølge den 36-årige skodesigner mangler sko. Ikke til festen. Men at lave højhælede sko, der er gode at gå i til hverdag, er et kunststykke. Eksklusiv har mødt den succesrige københavner, der har opfundet en sål, der gør det muligt - og som insisterer på netsalg frem for fysiske butikker.