Fra kasinoer i Asien til fynsk landsbyidyl: Topdesignere faldt for roen i Vejrup

Samantha Drummond og Pernille Storm har skiftet pulserende asiatiske storbyer ud med en rolig tilværelse på landet på Nordvestfyn. De fortsætter dog med at designe interiør til asiatiske hoteller og kasinoer i milliardklassen, og deres kunder hører til blandt verdens allerrigeste.

De designer interiør til luksuriøse hoteller, resorter og kasinoer for milliardærer i blandt andet Macau, Sydkorea, Singapore og Filippinerne og blander gerne skandinavisk minimalisme med asiatisk maksimalisme. Her er der krav om "wow-effekt" i langt større skala, end vi kender i Danmark, og budgetterne er ofte større, end vi kan forestille os. Ægteparret Pernille Storm og Samantha Drummond, der sammen ejer Habitus Design Group, flyttede i sommer til Danmark efter 20 år i Asien.De slog sig ned i landsbyen Vejrup tæt på Brenderup på Nordvestfyn, og her har de skabt sig en rolig base i skærende kontrast til de asiatiske og mellemøstlige millionbyer, der har været deres hjem i to årtier. - Jeg er 50 nu. Jeg har haft min tid med karriere og været ambitiøs og bygget store bygninger, så nu har jeg lyst til at lave noget, der er mere specialiseret. Og så vil jeg gerne give familien mere fokus, fortæller Samantha Drummond, der er født i Melbourne i Australien. Sammen med danske Pernille Storm, 47, har hun sønnen Oskar på fem år. Og det var langt hen ad vejen på grund af ham, at de to kvinder sagde farvel til hovedstaden Manila i Filippinerne, der var det seneste sted, de boede, før de flyttede til Danmark. - Nogle gange handler det ikke om os. Handlede det kun om mig og min karriere, var jeg nok blevet i Asien og havde lavet noget arbejde her i Danmark. Men at flytte hertil og skabe et fantastisk liv for Oskar er det vigtigste, forklarer Samantha Drummond, der endnu ikke har lært at tale dansk - derfor foregår det meste af interviewet på engelsk. - Det er hårdt for børn at vokse op i Asien. De starter i skole som toårige, og det er virkelig skole, hvor de laver matematik og skriver bogstaver. Alle har hjælpelærere efter skole. Det er en helt anden måde at pace børnene på, og det syntes vi ikke var rigtigt. Inden vi flyttede, gik Oskar på en stor international skole i Manila. Det var en god skole, men børnene kom i skole i pansrede køretøjer med bevæbnede vagter. Alt er omkredset af høje mure, supplerer Pernille Storm og tilføjer, at børn skulle være mandsopdækket hele tiden for at undgå at blive kidnappet. Det var et liv, der ligger meget langt fra det, de selv er vokset op med, og ikke et, de ønskede for deres søn. I Vejrup skal Oskar til at begynde i skole som sine jævnaldrene, han går til fodbold og kan lege frit i den store have. Noget, især Samantha Drummond lige skulle vænne sig til.

Samantha Drummond er 50 år og født i Melbourne i Australien. Hun har ingen uddannelse, men er i dag indretningsarkitekt med en enorm stab af ansatte under sig.



Hun er gift med Pernille Storm, der er 47 år og født i Fredericia.



Hun er uddannet cand.negot. fra Syddansk Universitet.



Sammen ejer de to kvinder Habitus Design Group, der består af fire virksomheder: to i Manila i Filippinerne, en i Singapore og en i Danmark.



Samantha Drummond står for den kreative del, mens Pernille Storm, med egne ord, står for alt det andet.



Deres kunder er typisk ultrarige forretningsfolk, der ønsker sig store hoteller og kasinoer i Asien.



I juni sidste år flyttede parret til Vejrup ved Brenderup på Nordvestfyn efter 20 år i Asien. De seneste 11 år sammen.



Det var primært på grund af sønnen Oskar på fem år, at de slog sig ned i Danmark.

Startede fra bunden De to kvinder har fire indretningsvirksomheder sammen. To i Manila, en i Singapore og en i Danmark. Det er Samantha Drummond, der står for den kreative del, mens Pernille Storm, med egne ord, står for alt det andet. Deres kunder hører til blandt de rigeste i verden. Samantha Drummond har blandt andet designet 22.000 hotelværelser for den amerikanske mangemilliardær Sheldon Adolson, der ejer en række kasinoer i Macau, Singapore og Las Vegas.Mange af kunderne er ikke hotel- eller kasinomoguler, men har en drøm om at åbne et hotel eller kasino. Det er Samantha Drummonds opgave at spore sig ind på, hvad de gerne vil have, og få sit hold af designere til at skabe det. - Hun er god til at møde kunder. De ved som regel ikke, hvilken stil de vil have, så Sam er nødt til hurtigt at forstå, hvilken stil de vil have, allerede efter en halv til en hel time sammen med dem. Vi er forholdsvis hurtige, fordi vi er vant til at arbejde med milliardærer, der har en meget kort tidshorisont. De har ingen tålmodighed, så vi er hurtige til at komme tilbage med idéer, og vi rammer meget tit plet, forklarer Pernille Storm.Samantha Drummond droppede som ung ud af gymnasiet og har ingen egentlig uddannelse. Hun startede som servitrice og overtalte hurtigt ejeren af baren til at renovere den, og det blev en stor succes. Samantha Drummond stiftede et firma, hvor hun designede bar- og restaurantinteriør i Melbourne og Sydney i Australien. Som hun selv beskriver det, har det handlet om at være på det rette sted på det rette tidspunkt. - Jeg har arbejdet mig op fra bunden, men jeg har altid været god til at arbejde sammen med andre og har altid haft ambitioner om at arbejde med fantastiske ting, ikke bare ordinære ting, fortæller hun. Pernille Storm er uddannet cand.negot. fra Syddansk Universitet og rejste efter studierne til Japan for at lære japansk. Hun startede også som servitrice, men kom siden ind i finansverdenen og blev headhuntet til et topjob i Singapore. Det var i øvrigt her, hun mødte Samantha Drummond, og de to kvinder fandt ud af, at de var et godt match - både privat og professionelt.

Skandinavisk æstetik Selvom der umiddelbart er stor forskel på den minimalistiske, skandinaviske stil og den stil, der er dominerende i Asien, går stilarterne godt i spænd, mener de to kvinder. Og derfor blander de gerne klassisk skandinavisk design med asiatiske møbler og brugskunst. Det tilfører en varme til de rene, skandinaviske linjer, som er nødvendig for at ramme det asiatiske publikum. - Vi har mange projekter i Asien for tiden, og vi prøver at gøre dem lidt mere minimalistiske og skandinaviske. Vi er ved at lave et projekt med 600 værelser, men har selvfølgelig stadig med i overvejelserne, at det er et kasinohotel med asiatiske kunder. De kan godt lide at det bliver mere "wow", siger Pernille Storm. De oplever, at der er efterspørgsel på den skandinaviske æstetik og håndværks- og designtradition i Asien, og derfor har kvinderne mange danske samarbejdspartnere, der kan noget, de ikke kan i Asien. - I Asien handler det om kvantitet, og her er der mere fokus på kvalitet. Den danske arbejdskraft er overlegen. I Asien er det normalt ufaglærte arbejdere. Man bygger store bygninger og har 20.000 ufaglærte arbejdere til at arbejde på dem, fortæller Samantha Drummond, der ofte får fløjet danskere ind til at lede de mange asiatiske håndværkere. Kvinderne ser det samtidig som en mulighed for at synliggøre danske designere på det asiatiske marked og give dem mulighed for at arbejde på projekter i en helt anden målestok og med helt andre budgetter, end vi kender herhjemme. - For tiden holder vi samtaler med danske designere, der kan arbejde sammen med mig i Asien. I Asien er de dygtige til at lave fantastiske produktioner, men når det kommer til kreativitet og æstetik som den, vi har i Danmark, har de ikke den store erfaring og baggrund. Mange af dem har ikke rejst eller overhovedet været ude af landet. Vi kan tilbyde muligheder til talentfulde, danske designere, og det er samtidig også en fordel for vores hold i Asien, så det er et godt koncept, mener Samantha Drummond.Efter i mange år at have stået i spidsen for de store projekter har hun nu valgt at træde lidt i baggrunden. I dag bruger hun meget af sin tid på at vejlede sine yngre medarbejdere og give dem en chance for at skabe en stor karriere. - På et tidspunkt skal vi give det, vi har lært, videre. Og det er der, jeg er nu. Vi laver stadig fantastiske projekter, men jeg sætter mine medarbejdere i forgrunden, for det er vigtigt, at de får rosen for det arbejde, de har lavet. Det er ikke fair, det er mig, der skal præsentere det, når det er noget, vi hat lavet i fællesskab. De skal opleve taknemmeligheden fra kunderne, siger Samantha Drummond.

Oprindeligt et sommerhus Mikset mellem det asiatiske og det danske går igen i parrets egen bolig, der er vanvittigt eksklusiv, men på en underspillet måde. Det hele ligger i detaljerne. Designermøblerne og B&O-tv'et blander sig umærkeligt med kunst og brugskunst fra blandt andet Myanmar og Filippinerne. Parret købte oprindeligt den trelængede gård i Vejrup som et sommerhus. Meningen var at bevare den ene længe og bygge to nye, men efterhånden som arbejdet skred frem, indså de, at standen på huset var så dårlig, at det ikke kunne lade sig gøre. Derfor rev de alt ned og byggede et helt nyt hus.Vidste man ikke bedre, er det svært at se, at huset er nyt og ikke en totalrestaureret gård. Det 370 kvadratmeter store hus er bygget i landlig stil, og stråtaget er lagt af svenske tækkemænd. - Vi kunne godt have bygget noget helt moderne, som faktisk mere er vores stil. Men vi ville jo gerne beholde bindingsværksdelen af huset, så vi havde faktisk designet det til, at to af delene skulle være nye. Men da de gamle vægge faldt, syntes vi ikke, vi kunne gå i gang med at designe et helt nyt hus. Det ville have taget meget lang tid, og det havde vi ikke tid til at vente på, siger Pernille Storm og tilføjer, at et nyt hus bygget i gammel stil passer bedre ind i den landlige byggestil, der dominerer i den lille landsby.Det er Pernille Storms far, der med hjælp fra en række håndværkere, har stået for byggeriet, imens kvinderne passede deres travle karrierer i Asien. - Min far er fra Jylland og har bygget en masse huse selv, så han har været god til at skaffe de små, dygtige håndværkere, fortæller Pernille Storm. De kom hurtigt til at holde så meget af huset, at de besluttede sig for at slå sig ned permanent. Pernille Storm og Oskar bor fast i huset, mens Samantha Drummond deler sin tid mellem Asien og Danmark. Når hun vender hjem, nyder hun den ro, der er omkring hende. Og det har hun brug for, når hun skal designe. - Jeg elsker lokalsamfundet, folk er fantastiske. Og Oskar elsker det. Jeg elsker at være på vores kontor, der ligger i Odense, men omgivelserne her inspirerer mig. Det er så fredfyldt. Samtidig er vi blevet ældre og har ikke brug for at bo i store byer mere, forklarer hun.

Ind på det danske marked Parrets eget hus er foreløbig det eneste projekt, de har lavet i Danmark, men målet er at få foden ind på det danske marked. De mener nemlig, at de med deres 20 år i Asien kan udfylde en niche, der mangler i Danmark. Igennem de cirka 10 år, Samantha Drummond er kommet i Danmark, har hun oplevet, at der er sket en massiv stigning i antallet af udenlandske turister. Efter hendes mening er det en stor mulighed for mange af de ældre hoteller at tilpasse sig de mange nye turister, der især kommer fra Asien. Og det er der, hun mener, parrets ekspertise kan komme til gavn. - Der er mange new money i Asien, og de har en anden æstetik, end vi har i Danmark. Det, der er kendetegnende ved dansk design, er dets renhed. Det er rent, og minimalistisk, og det, vi gerne vil, er at mikse med asiatiske antikviteter og stilarter og få mere varme ind. Det vil gå godt i spænd med dansk arkitektur, siger hun. Det betyder dog langtfra, at de er klar til at slippe det asiatiske marked. Parret vil i stedet og i endnu højere grad forene de to verdener. - Tanken er at have projekter her i Danmark, hvor vi kan tilføre noget unikt, men også have projekter i Asien, hvor vi kan bruge det, vi kan i Danmark. Vi tager for eksempel gulve med fra Danmark, for det er de bedste gulve, man kan få. Selvfølgelig skal vi bruge dem i stedet for meget af det bras, vi kan få i Kina, siger Samantha Drummond.

Da Samantha Drummond for nyligt fyldte 50, inviterede hun sine venner fra hele verden til fest. Hun inviterede også alle de nye naboer i Vejrup, og som en overraskelse til gæsterne havde parret hyret Lis Sørensen til at komme og give koncert. - Jeg vidste ikke, hvem hun var, men jeg kunne forstå, at hun er ret stor i Danmark, siger Samantha Drummond.

