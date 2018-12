Forelsket i en stol

- Jeg oplever også, at andre designelskere reagerer begejstret på Hans Olsens design. Vi har haft 60 år gamle Gesture-stole købt på auktioner på vores restauranter, hvor gæsterne spørger personalet om stolene efter at have siddet i dem under et langt måltid. Jeg er altså ikke den eneste, der synes, at de er noget særligt både i udtryk og siddekomfort.

- Hans Olsens design er modigt, imødekommende og med personlighed. Og det taler til mig. Loungestolen Fried Egg er et godt eksempel på, at man finder nogle smukke, klassiske linjer i designet, som er typiske for den gyldne tid i 1950'erne, men samtidig topmoderne og spændende. Den er utraditionel med sin asymmetriske form og drilske navn. Den binder datid, nutid og fremtid sammen på en virkelig fin måde. På samme måde er Gesture en flot spisebordsstol i formspændt træ, som med sit udtryk slår ud med armene og byder velkommen til at tage plads.

- Jeg kan faktisk ikke huske, hvilket årstal jeg nøjagtigt er stødt på Hans Olsen første gang. Men det er mere end 20 år siden. Og jeg husker klart, at jeg var betaget fra dag et. Hans Olsens design gjorde mig straks nysgerrig på at dykke yderligere ned i hans bagkatalog. Den første forelskelse var i hans spisebordsstol Gesture, som jeg købte på auktion i sin tid.

Levede fra 1919 til 1992.Dansk møbeldesigner. Uddannet fra Kunstakademiet og elev hos Kaare Klint 1941-43. Fra 1953 havde han sit eget designstudie, hvor han skabte møbler, som også blev udstillet på Snedkernes Efterårsudstilling. Hans Olsen arbejdede med organiske former og eksperimenterede især med formspænding af træ. House of Hans Olsen under Warm Nordic varetager nu rettighederne til hans design.

- Mange af generationens arkitekter var uddannede håndværkere, inden de læste videre. Det betød, at de selv var med ude i snedkerværkstederne og forholde sig til selve produktionen af møblerne. Produktionen af Hans Olsens møbler gik stille i stå på et tidspunkt, hvor der var konkurrence fra store varehuse som Ikea og FDB, der begyndte at masseproducere. Deres produktionsapparat og eksponeringsmuligheder var gearet og optimeret på en helt anden måde. Håndværket blev afløst af andre forretningsmodeller, og mange snedkervirksomheder lukkede dengang. Det skete også for mange af de i dag anerkendte danske designere, men de er blevet genopdaget. Og det er Hans Olsen også nu.

- Han udfordrede datidens produktionsmetoder og fandt blandt andet stor inspiration i muligheden for at formspænde træ og lege med farver og funktion. Hans Olsens varemærke var hans kompromisløse forhold til komfort, funktionalitet og æstetik. I sit hjem testede han prototyperne på rigtige mennesker. Hans gæster blev altid brugt til at forfine komfort og brug, fordi det var så vigtigt for ham.

Relancering

- Det har været et større detektivarbejde at finde frem til de rette efterkommere efter designeren (for at få lov til at producere hans møbler igen, red.). Der er trods alt en hel del, der hedder Olsen i kongeriget. Helt konkret er det sket gennem dialog med museer, arkiver, ejendomsmæglere og flere familiemedlemmer, før den rette indgang var på plads. Hernæst var opgaven, at overbevise Hans Olsens efterkommere om, at Warm Nordic er det rette sted at lade designarven bo. Endda på et tidspunkt, hvor brandet og virksomheden ikke var lanceret endnu.

- Vi kunne ikke vise en egentlig historik og en procedure for, hvordan vi plejer, at arbejde med designrettigheder i Warm Nordic. Vi vidste endnu ikke, at vi hed Warm Nordic dengang. Vi vidste bare, at Hans Olsen fortjente at blive lige så stor som de andre store designere fra den tid - og at vi var ivrige efter at hjælpe designet frem. Jeg har selvfølgelig kunnet inddrage mine erfaringer fra min tid med Kähler og andre medarbejderes kompetencer på området, men det har mest af alt været et spørgsmål om tillid og kemi. At sikre over for familien, at vi vil lede og løfte Hans Olsens fortælling og hans design det rette sted hen i fremtiden.

- Det er vigtigt for familien, at både produkter, kvalitet og designhistorien om Hans Olsen stemmer overens med det, der var Hans Olsen, og som familien ønsker, at han skal identificeres med. Og det er lykkedes at komme rigtig godt fra start.

- Vi har i mange år købt Jacobsen, Juhl, Wegner og Mogensen. Men nu er Olsen heldigvis igen fremhævet internationalt og nationalt i samme liga.