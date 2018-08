Forældre får fortsat mest for pengene i Odense

Snart valfarter de unge til studiebyerne for at tage hul på et nyt semester. For mange unge starter studietiden måske i en ny by, hvor de først skal finde tag over hovedet. Og her træder flere forældre fortsat til med en hjælpende hånd og køber en lejlighed, som den unge så kan leje. Et såkaldt forældrekøb.

De seneste år er priserne på lejligheder imidlertid steget markant, hvilket har gjort forældrekøb dyrere. Til gengæld betyder de lave renter fortsat, at udgifterne kan holdes nede. I en ny analyse har Realkredit Danmark set nærmere på økonomien i et forældrekøb på tværs af de fire største studiebyer i Danmark. Og den viser, at der stadig er god økonomi i et forældrekøb. Især i Odense er mulighederne gode. I Odense koster en gennemsnitlig lejlighed på 50 kvadratmeter lidt over en million kroner. Og ifølge beregningerne fra Realkredit Danmark kan forældre faktisk få et overskud på omkring 150 kroner om måneden, mens den studerende kan sidde for 3365 kroner om måneden. Og endnu billigere bliver det for den studerende, hvis lejligheden i stedet er på 80 kvadratmeter og deles med en studiekammerat - her falder huslejen til godt 2700 kroner om måneden.Forældrene får netop et overskud, når udgifterne til forældrekøbet er lavere end indtægten fra huslejen. Og selvfølgelig vil forældrene gerne sætte huslejen så lavt som muligt - det er jo det, der for de fleste er hele formålet. Der er imidlertid særlige regler for, hvad der kan lade sig gøre, og derfor er det en god ide at søge rådgivning, når huslejen skal fastsættes.Til sammenligning koster det ifølge Realkredit Danmarks beregninger forældrene ca. 500 kroner om måneden - og den studerende godt 4600 kroner, hvis den 50 kvadratmeter store lejlighed ligger i København. Også i Aarhus er det noget dyrere end i Odense, og den studerende får her en månedlig husleje på omkring 4000 kroner, mens forældrene skal betale lidt over 200 kroner om måneden. I Aalborg er det dog endnu billigere for forældrene, der får et plus på lidt over 300 kroner, mens barnet betaler omkring 3700 i månedlig husleje.

Der vil selvfølgelig altid være forskel på tallene fra lejlighed til lejlighed. For selvfølgelig spiller beliggenheden en afgørende rolle, ligesom udgifter til ejerforening og ejendomsskat varierer. Det er samtidig vigtigt at understrege, at forældrekøb ikke er uden risiko. Ingen kan jo forudsige, hvordan boligpriserne vil udvikle sig de kommende år. Derudover er der en ny boligskattereform på vej, som ifølge Skatteministeriet kan give nogen modvind til markedet for ejerlejligheder i særligt København.

Udgangspunktet for et forældrekøb bør derfor altid være nytteværdien for familien. Og så kræver det også, at forældrene har en robust privatøkonomi - og har friværdi eller frie midler til at finansiere dele af købet.