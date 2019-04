Tørke sidste sommer og en mild vinter har været hård ved plænen. Det er der råd for.

Jeg ved ikke helt, hvor mange plager vi har på et år. Næppe mere end syv, men to af de mest omtalte er mos og dræbersnegle. Lige nu er det mos, der fylder både i bevidstheden og på plænen. Nogle kloge hoveder tillægger den meget mos sommerens tørke, hvor græsset lignede alt andet end græs, men græsset kom stærkt igen, nøjagtig som andre kloge hoveder havde spået. Mariehøns er kun en plage om sommeren, når de indtager strandene, men allerede nu er der rekord-mange af dem. Jeg mindes ikke selv at have set så mange - og det allerede fra marts. Lusene får det vanskeligt i år. Forklaringen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus på de mange mariehøns er, at sommeren var varm og vinteren mild. Den milde vinter og våde marts er også forklaringen på græsplæner med meget mos. Mos skal ikke have ret mange plusgrader for at brede sig. Græs skal have mindst 6, før der begynder at blive bare en smule liv. Jeg har meget græs i min have. Mere end jeg egentlig ønsker, men min kone elsker græs og heldigvis også at slå græs. Jeg hader især larmen fra en græsklipper, der næsten kun er til at tåle, når man selv styrer maskinen - jeg får bare ikke lov. Alligevel erkender jeg , at en græsplæne godt kan være noget særligt. Lige nu er den det i al fald. De dele, der mest ligger i skygge, ligner mere en mosplæne end en græsplæne. Selv om mos er smukt, er det ikke i græsset, det skal være. Og slet ikke overtage det.

Sådan laver du en topdressing Topdressing kan købes i sække, men du kan også selv lave den. En flot, tæt plæne kræver en plan plæne og ikke en bulet plæne. Det kan være en fordel at tromle plænen med en tung tromle både før og efter, du har sået og lagt en topdressing. Under alle omstændigheder er det godt at rive plænen igennem.Regnorme kan sagtens lave en række små toppe, der skal planes ud. Er plænen med mindre ujævnheder, strøer du herefter 2-3 mm topdressing på hele plænen. Ikke mere end græsstråene stikker op. Er der tale om fordybninger, der kræver et større lag, er det, at du skal efterså.



Jeg laver min topdressing af brunt sand, som jeg blander med en god omsat kompost. Har jeg ikke nok kompost, henter jeg et læs på genbrugsstationen. Blandingen skal være en skovfuld kompost og fire skovfulde sand. Jo tættere du klipper dit græs, jo vigtigere er det, at det er plant. Det må selvfølgelig gerne skråne, bare det er plant.Frø til eftersåningHold dig fra billige frø i plastposer. Der er en grund til, at det er billigt. Køb frø med deklaration. En god blanding er sammensat af nyere sorter af almindelig rajgræs. Det er tætte græsser med smalle blade, der i modsætning til de gamle og billige sorter vokser langsomt. Rajgræs spirer også meget hurtigt. Klap frøene ned i topdressingen med en skovl og sig så til alle frøspisende fugle, at de skal gå hen til dit foderbræt og ikke nappe de små, nye frø.

Her ses tydeligt effekten, når noget græs slås med højere skær end andet. Her er det dog gjort helt bevidst for at skabe den specielle effekt. Foto: Grøn Kommunikation

Dybdebehandling Lige nu midt i april er det absolut bedste tidspunkt at få en miserabel plæne gjort til den perfekte plæne. Det første, der skal ske, er at gøre den endnu mere miserabel. Det gør man med en vertikalskærer. Sådan et uhyre giver græsset en dybdebehandling. Gammelt græs rives op, mos følger med, og ukrudt, der tror, det har skjult sig, stritter op. Er din plæne helt flad, så lej en professionel maskine i et byggemarked. Den har en god tyngde, og afstanden mellem skærene er ofte højst to centimeter, hvilket gør den mere effektiv end de billige havemodeller. Skæret går også dybere, det vil sige 2-3 mm ned i jorden. Den billige vertikalskærer er dog på ingen måde dårlig. Oftest kaldes den en elektrisk mosrive eller mos- og vertikalskærer og koster sjældent meget over en tusse. Den professionelle bruger man kun en gang om året, men kører plænen igennem to gange samme dag. Havemodellen kan man bruge to gange om året, fordi den er mere skånsom. Efter turen med den professionelle maskine kan man klippe græsset med højt skær og rive det hele sammen. Bruger man havemodellen, kan man oftest nøjes med blot at rive det hele sammen.

Det kan du gøre i haven nu 1. Sneglejagten går ind. Gå ud med en lommelygte, når det er mørkt. Her finder du flest snegle. Vil du finde dem i dagtimerne, så læg et bræt et fugtigt sted. Sneglene gemmer sig under brættet.2. Beskær roser. Har du ikke beskåret dem endnu, kan du roligt gøre det nu. Der kan godt komme nattefrost, men sjældent noget af betydning.



3. Så agurkerne inde. I hovedreglen vil blot et par planter være nok. Plant ikke ud før omkring 1. juni. Planter du for tidligt ud, går rodudviklingen i stå. Det opdager du først, når planten smider nogle af de små agurker. Der er ikke rod nok til at føde alle ungerne.

Kunstgræs en kreativ måde at lappe græsset på. Billedet er fra Sculpture by the Sea i 2015 i Aarhus. Foto: Grøn Kommunikation

Bar isse Især ældre plæner har det med at få bare pletter. Det er der mange mænd, der også kender til. Her kan du selvfølgelig gå i gang med en transplantation med stykker af rullegræs, men du vil nok få et bedre resultat ved at så. Skal du have en flot, tæt og ensartet plæne, skal den være jævn, så alle græsstrå klippes lige højt. Det projekt er trin to i genopretning af kvarteret flotteste plæne. Plænen skal nu have en topdressing, som du strør ud med en skovl og retter til med bagsiden af en rive eller et bræt. I princippet behøver du ikke at gøre mere. Græsset vil med underjordiske skud etablere sig, men da jeg har en 40 år gammel plæne, eftersår jeg. Da jeg anlagde min plæne, fandtes der helt andre græstyper, end der gør i dag, og typisk giver gammelt græs let tuer af græs, der vokser uens eller hurtigere end de mere moderne græsser. Derfor benytter jeg lejligheden til konstant at forny min plæne med nyere græssorter, og det betyder, at jeg sår, hvor der er lagt topdressing på de bare pletter.

Gødning er et af de mest effektive våben i genopretning af plænen. Foto: Grøn Kommunikation

Sidste trin Nu er der kun gødning tilbage. Græs kræver meget kvælstof, og skal du hurtigt have gang i græsset, så kommer man ikke uden om en uorganisk gødning eller et produkt, der er sammensat af uorganisk og organisk gødning. Den organiske gødning er bedst egnet til en veletableret plæne, men også til jord, der er ret sandet. Organisk gødning opløses langsomt og forsvinder ikke så let som den uorganiske, hvis vi skulle løbe ind i en regntid. Kuren er slut. Nu er det bare at lade græsset vokse. Klip de første gange med højt skær. Det giver roden tid til at etablere sig, så den også kan modstå og overleve denne sommers tørke.

Mos kan brændes væk med en gasbrænder og selv om græsset også brændes af, kommer det igen. Foto: Grøn Kommunikation

Mosriven eller vertikalriven er en sand dræber, der med håndkraft gør det af med det dårlige græs. De skarpe tænder når godt ned i græsset, og vender man riven, samles det sammen med andre tænder. Riven er meget effektiv, men kræver lidt kræfter. Her er resultatet af kun få kvadratmeter plæne. Foto: Grøn Kommunikation.

Foto: Picasa Den elektriske mosrive gør arbejdet let. Ikke alle modeller går nok i bund, så der skabes luft mellem rødderne, men de fleste klarer dog at rive det meste mos væk. Foto: Grøn Kommunikation

Foto: Picasa Naboens semiprofessionelle maskine lejet i et byggemarked er rigtig hård ved græsset, men på lang sigt giver det et godt resultat i en noget slidt plæne. Foto: Grøn Kommunikation

Husk at klippe plænen med højt skær ved de første klipninger. Rødderne skal lige nå at komme i gang. Foto: Grøn Kommunikation