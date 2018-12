Fodtrampet lillebror-vin fra Douro-dalen er perfekt til julens stille stunder

Portvin er som riesling og bourgogne - en vin, som mange har et forhold til og få dyrker.

Men har man først fået smag for gæret most af fodtrampede druer fra Douro-dalens stejle skråninger, er man i alvorlig fare for at ende som medlemmerne af The Vintage Port Club og andre aficionados, som dyrker producenter som Niepoort, Quinta do Noval og Graham's med en lidenskab som tilhængerne af Tysklands kongedrue og de små producenter omkring Beaune.

De fleste af os griber en flaske portvin i ny og næ på turen gennem supermarkedets vinafdeling, men det kan betale sig at fokusere på en enkelt type som late bottled vintage.

LBV er et oplagt første skridt på en opdagelsesrejse udi portvinens mangfoldige verden med typer som tawny og colheita. Her er masser af smag af hente til en fornuftig pris i lejet over den generiske ruby og et pænt stykke under de årgangsflasker, som koster fra 250 kroner op opefter.

Faktisk er det ofte i portvinstypen LBV, at forbrugeren får mest for sine penge i en vin med sporbarhed i form af årgang, producent og tappeår. Vintage port deklareres kun i år med den allerbedste høst og vejrforhold - tre-fire på en dekade - og i resten laver producenten så lillebroderen i form af en LBV.