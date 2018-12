Fire ting, du skal vide om de ædle bobler

De rigtige glas

Det rigtige glas til champagne er først og fremmest et rent glas. Det må hverken lugte af skab, støv eller have den mindste rest af opvaskemiddel, som er gift for de bobler, som fornøjer øjet og bringer champagnens duftstoffer op til overfladen i glasset. Og et såkaldt flute - et højt, slankt glas - samler netop duften bedre end det klassiske coupe, et flad, lavt glas. De høje glas har desuden den fordel, at man kan følge boblerne på vej op gennem den gyldne væske. Ældre champagner og basis-champagne fra kvalitetsproducenter kan have godt af servering i et stort vinglas for at sikre det fulde udbytte af duften.