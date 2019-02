Fire gode grund til at læse ingeniør: - En fremtid med valgfrihed

Lotte Thøgersen er uddannelseschef for ingeniøruddannelsen på VIA i Horsens. PR-foto

Spørger man uddannelsesdekan på VIAs ingeniørområde, Lotte Thøgersen, giver en uddannelse som ingeniør en karriere, man selv kan tone. Hun giver her fire gode grunde til at læse ingeniør.

1. Mange valgmuligheder

- Når man skal træffe et uddannelsesvalg, er det noget med ikke at låse sig fast og sørge for, at man har muligheder for at udvikle sig hele karrieren. Her er uddannelsen som ingeniør fremragende, fordi man med den i hånden kan blive alt fra forsker, rådgiver, underviser, direktør eller leder i en offentlig institution. Det er en fordom, at det kun er nørder i ternede skjorter, der bliver ingeniører. Man har mulighed for at skabe sin egen jobprofil inden for området og selv tone op og ned på, hvor meget ingeniør- eller ledelsesdelen skal fylde. Derudover er der også gode muligheder for at specialisere sig. Det er det, som er så stærkt ved uddannelsen. Du låser dig ikke fast, men har valgmuligheder.

2. Gode muligheder for job - Det er positivt, at der nærmest er jobgaranti lige nu, for branchen har en kraftig mangel på ingeniører. Det er også ensbetydende med, at det er gode stillinger, når man er færdiguddannet.

3. Hele verden som arbejdsplads - Uddannelsen er lig med gode muligheder for at rejse, fordi man kan få arbejde over hele verden, hvor der er efterspørgsel på ingeniører.