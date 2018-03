Fire dage, 10 bjerge og et godt formål

Når 260 cykelryttere midt i juni tager livtag med nogle af de mest ikoniske bjergtoppe i Pyrenæerne, er det ikke kun for at udfordre sig selv fysisk. De bestiger også 10 stejle tinder for et godt formål.

Når en sværm af racercykler midt i juni tilbagelægger omkring 355 kilometer i Pyrenæerne og klatrer op over stejle bjergtinder som Col d'Aspin, Col du Tourmalet og Col d'Aubisque, lider rytterne for en god sag.

Forinden har de udover egenbetalingen på 9.900 kroner i gennemsnit fundraiset 15.000 kroner gennem arrangementer og sponsorer, inden de ved at gennemføre fire stenhårde etaper sætter kronen på værket. Og kombinationen af hårde fysiske udfordringer og velgørenhed tiltrækker mange.

Siden Scleroseforeningen i 2014 lancerede Cykelnerven, er de 55 ryttere blevet til 260, og deres bevæggrunde for at deltage er vidt forskellige.

- Nogle har kun siddet på en racercykel et års tid, mens andre har kørt alverdens løb og søger nye udfordringer. Vi lægger altid vores rute op ad Tour de France-ruten og de bjerge, der kan blive afgørende en måned senere, og så kan man sidde og se de professionelle køre op ad de samme bjerge, siger Jakob Gura, der er eventkoordinator for Scleroseforeningen og medarrangør af Cykelnerven.

Foreningen spottede for år tilbage, at man i udlandet kunne rejse penge ved at lave unikke events, og at der i Danmark var grobund for noget lignende. Hos Cykelnerven er der hverken løbsnumre eller præmier til de hurtigste bjerggeder. I stedet gælder det om at rejse penge til forskning i sygdommen, og mange af rytterne fra 2014 er stadig med.

Magasinet Gear har mødt fire af de fynske ryttere, der - med eller uden sygdommen - klikker ind i pedalerne den 13. juni og fire dage frem.