Find inspiration til julegaven: Giv en museumsoplevelse i gave

Oplevelsesgaver har nogle år været et populær alternativ til de hårde pakker med byttemærke. De er til at blive klogere af i selskab med dem, man holder af. Mange butikker sælger små æsker med gavekort, men de danske museer er blevet gode til at lave pakketilbud med andre museer, og derfor kan det være en god idé at tjekke de lokale museers tilbud, inden man skal i sommerhus eller på byferie.

Overflødighedshorn i Aarhus

Går turen til Aarhus, er et Aarhus Card et bud på en gave, hvor man får noget for pengene. Kortet er periodebestemt og købes for en, to, tre eller fem dage. Men er kortet først købt, skal man ikke tænke over meget mere. Et Aarhus Card giver adgang til 25 museer og attraktioner, ligesom man også kan parkere gratis og køre gratis i bus og letbane.

På Aros i hjertet af Aarhus og i gåafstand fra banegården kan man opleve en stor udstilling med den amerikanske maler og filminstruktør Julian Schnabel. Vinteren ud præsenterer museet også en udstilling med den sydkoreanske kunstner Do Ho Suh, der blandt andet arbejder i installationskunst med transparente stofflader, der hænger i lag.

På Moesgaard Museum beskæftiger de sig både med fortid og nutid. Her kan man spejde over de mongolske stepper med den anmelderroste særudstilling "På Djengis Khans stepper - Mongoliets nomader".

Kvinders økonomiske, demokratiske og magtmæssige stilling i landet er ikke et nyt emne, men Kvindemuseet i Danmark, der ligger i det gamle rådhus i centrum af Aarhus, synes i disse dage at være så aktuelt som nogensinde før. Kvindemuseet formidler kønsproblematikker, ligestilling, krop og seksualitet. Den nyåbnede udstilling "Seksualundervisning gennem tiden" opruller 200 års indhold og metode i seksualundervisningen, og Kvindemuseet bruger lejligheden til at gå i dialog med børn og unge om normer, grænser og rettigheder for køn, krop og seksualitet. Fra 31. januar præsenterer museet soloudstillingen "Dagens Helt" af Peter Land om køn og maskulinitet med udgangspunkt i de seneste års ligestillingsdebatter.

Aarhus Card kan købes på nettet eller ved mange af byens turistattraktioner. Priserne starter ved 299 kroner for et døgn for voksne og 149 for børn, og prisen pr. dag falder, jo længere kortet gælder.

Trænger man til en afstikker fra Aarhus, kan man hoppe ind i bilen og køre vestpå, hvor både Museum Jorn og Herning Museum of Contemporary Art, Heart i daglig tale, byder på kunstoplevelser.