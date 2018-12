Femstjernede bobler til årets sidste aften

Champagne Dom Perignon Vintage 2008 Brut, 12,5 procent, 1249 kr. hos udvalgte forhandlere. Årgang 2009 er på tilbud til 999 kr. hos vildmedvin.dk

Små fine bobler, elegant røget udtryk i næsen med et nærmest burgundisk udtryk, som går igen i munden. Meget elegant og subtil, ret tilbagetrukket og blød med behersket syre. Voksen-champagne med noter af røg i finalen. Testens i særklasse dyreste flaske. Man kan få to Bollinger Grand Année for en Dom Perignon, næsten tre Gratien med årgang, så vi er ude i feinschmeckeriet. Spørgsmålet er, om man er vild med stilen - Dom P. minder med røg og smørret fadpræg om de hvide vine fra Bourgogne. I Bollingers årgangschampagne får man samme cremethed og i Gratiens mere ekspressive noter af æbler og chokolade. Men ingen af de to har samme sfæriske lethed som denne. Dom P. Har i den grad ballon. Med tanke på prisen burde vi nok lande på tre stjerner - man får, hvad man betaler for - men den er smægtende god, så vi kvitterer med én mere. Fire stjerner.