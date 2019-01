Farklumme: Kan man føde et barn i en treværelses lejlighed?

Livsstil.

Ugerne er begyndt at falde som små døgnfluer. 20, 21, 22, og nu er Laura pludselig 28 uger henne. Og med samme hast stiger min puls og min bevidsthed om, at jeg altså snart skal være far. Siden Laura tissede på pinden, har jeg tænkt verdenshave af tanker om, hvilken type far jeg gerne vil være. Om hvordan mit barn bliver. Om graviditet, nakkefoldsscanninger og kilo, der trænger sig ind under maveskindet på både Laura og mig. Men det er først nu, mens dagene løber som vilde heste, at jeg er kommet i tanke om den dersens fødsel. Altså selve fødslen. Hvor? Hvad? Hvordan? Ja, I kan nok se, at jeg er journalist.

Jeg skal være far Klummen "Jeg skal være far" er skrevet af journalist på JydskeVestkysten Mark Michael Hede.



I løbet af de seneste måneder har han gennem en række klummer taget os med helt tæt på hans og Lauras første graviditet.



- Om lidt skal Laura og jeg være forældre for første gang. Jeg skal være far. Det er skræmmende, og det er en drøm. Det er stort, og det er farligt. Det er "hvad nu hvis", og det er "bare nu ikke". Det er er begyndelsen på et nyt liv, og det er slutningen på et andet.



Det er de tanker og oplevelser, jeg i løbet af det næste år vil dele med jer.



Jeg håber, at I vil læse med.

Oliver Twist og hippiehelvede Før Laura blev gravid, var der ingen som helst chance, som i 0,0 procent, for, at jeg ville overveje, at vores datter skulle komme til verden i vores treværelseslejlighed i Esbjerg. Jeg kommer af en lægefamilie, og jeg har selv arbejdet som sygehusportør i årevis. Jeg har hilst på hundreder af nybagte forældre, og så har jeg generelt stor tiltro til vores sundhedsvæsen. Så hjemmefødsler skænkede jeg ikke en tanke. Den slags foregår på sygehuset, tænkte jeg. Jo, jo, min far blev da født hjemme på en midtjysk bondegård mellem heste, grise, køer og får. Men mine tanker om hjemmefødsler lænede sig nok nærmere op ad noget Oliver Twist-agtigt med død og ødelæggelse og porcelænsbaljer fulde af blodrødt vand. Eller måske noget lidt Thy-lejr-spelt-hippie-helved-agtigt med hørbukser og røgelse og så videre. Men en dag, over en middag på en af Esbjergs bøfrestauranter (bestikkelse?) fortalte Laura mig, at det ville betyde meget for hende, hvis vi fødte derhjemme. Hun insisterede i hvert fald på, at jeg undersøgte sagen og i det mindste ville overveje det. Så det gjorde jeg. Det er jo trods alt hende, der trækker det store læs. Selv om jeg nu alligevel synes, at min præstation for knap syv måneder siden er værd at nævne.