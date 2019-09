Får min hustru min tjenestemandspension udbetalt, når jeg dør?

? Hej Monica Kromann - jeg er separeret, men ikke skilt, fra min tidligere hustru. Vi har et fælles barn, og jeg har et barn fra et andet forhold. Vi er begge tjenestemænd, hun er stadigvæk aktiv, og jeg er pensioneret. I tilfælde af min død vil min tjenestemandspension så blive udbetalt til min hustru?

! Hej Lars - tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse.

Såfremt du og din hustru fortsat er separeret, eller hvis I bliver skilt, kan din hustru bevare retten til ægtefællepension efter din død i visse tilfælde.

Det afgørende er, hvornår I blev separeret, idet loven om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse trådte i kraft 1. januar 2007, hvilket er det afgørende skæringstidspunkt for, hvilke betingelser der skal være opfyldt.

I det tilfælde, hvor I blev separeret før 1. januar 2007, og hvor I ikke er blevet skilt før dødsfaldet, har din hustru ret til ægtefællepension efter de almindelige regler, hvis det opløste ægteskab var indgået:

- inden du som den afdøde tjenestemand fyldte 65 år.

- før du som tjenestemand blev afskediget med ret til tjenestemandspension.

- mindst tre måneder før dødsfaldet.

Er I blevet skilt eller separeret 1. januar 2007 eller senere, kan der være ret til ægtefællepension, hvis:

- din hustru ikke har giftet sig igen.

- jeres ægteskab har varet i mindst fem år, inden datoen for separationen eller skilsmissen.

- det ikke er bestemt i vilkårene for separationen/skilsmissen, at retten til ægtefællepension bortfalder.

- det er et vilkår for separationen/skilsmissen, at tjenestemanden har pligt til at betale underholdsbidrag. Dette skal enten være et underholdsbidrag, som Familieretshuset har fastsat, eller være et af jer aftalt bidrag.

Med venlig hilsen

Monica Kromann, advokat (H)