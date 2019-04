Får et kick: På jagt efter den perfekte havørred

27-årige Søren Knudsen elsker at fiske. Især én fisk bruger han store dele af sin fritid på at få på krogen:

- Lige så snart jeg har fri, render jeg rundt på den fynske kyst og jagter havørreder, siger han og lyser op bare ved tanken.

Søren Knudsen er opvokset i Oksbøl i Vestjylland og var allerede som ung betaget af naturen. Efter 9. klasse gik han i kokkelære på Hjerting Badehotel.

Efterfølgende blev det til ansættelser hos Hans Beck Thomsen på Cafe Stranden i Henne og Det Gamle Røgeri i Greve. I 2017 flyttede Søren Knudsen sammen med kærsten til Middelfart, og i dag er han køkkenchef på Restaurant Kongens Have i Odense. Men når han har fri fisker han, så meget han nu kan.

Til tider kan det dog være svært at ramme det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Men et godt bid kan være alle anstrengelserne værd.

- Det kan godt være, man har ni nul-ture - altså ture hvor man ikke ser en fisk eller får bid - men så lykkes det den tiende gang. Det er helt fantastisk. Man får et kick hver gang. Andre gange finder man fiskene med det samme og fanger flere på en dag. Det handler bare om at sætte sig lidt ind i tingene og komme ud og få jernet nogle kilometer af langs kysten, siger Søren Knudsen.

Det kræver ikke den helt store investering at komme i gang. Og det behøver ikke at være det smarteste og nyeste grej, mener Søren Knudsen:

- Man skal selvfølgelig bruge en stang, et hjul, en line og noget endegrej. Et par gode vaders skal man nok også bruge. Og så er det ellers bare om at komme ud og få fisket noget vand af og prøve nogle forskellige teknikker.

Der er ikke én måde at gøre tingene på. Der er næsten lige så mange teorier og teknikker, som der lystfiskere. Det vigtigste er at gøre det, man tror på.

- Tror du på det, du laver, fisker du mere intenst, du har meget mere føling med, hvad du laver. Du holder øje med overfladen, og der lige er nogle fisk, som skal op og sig goddag. Hvis du ikke tror på det, du laver, er det bare sjældent, at det lykkes, siger Søren Knudsen, som selv ynder at bruge en lille rejeflue:

- Noget med noget farve på. Noget som fiskene nemt kan se.

Men ellers er Søren ikke meget for at afsløre sine hemmeligheder. Som det er med gode svampesteder, holder lystfiskere også gode fiskområder for sig selv, når først de er fundet. Han kommer dog med et par tip.

- I perioder kan det være mere koncentreret nogle steder. For eksempel de her inderfjorde og små vige rundt om på Fyn, hvor der er lidt mudderbund, og hvor der lugter lidt af gnu. Det kan havørrederne godt lide at svømme rundt i. Her om foråret kan det være godt at tage ud om eftermiddagen, hvor solen varmet vandet, så det lige stiger en grad eller halvanden. Nogle gange så er det så lidt, der skal til.