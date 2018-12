Få inspiration her: Læg bøger under juletræet - 20 anbefalinger til ham, hende, de mindste og de unge

Bøger til ham 4

"Dem der blev: En rejse i Syrien til kurdernes ukendte revolution" af Hjalte Tin og Nina Rasmussen: Forfatterparret, der er kendt for deres mange rejser, er denne gang taget til det krigshærgede Syrien som de også besøgte tilbage i 2004. Vi har alle set strømmene af flygtninge fra Syrien, men her får vi historien om dem, der er blevet tilbage. Forfatterne har besøgt ganske almindelige mennesker og via dem fået kontakt til medlemmer af den kurdiske modstandsbevægelse. Bogen giver et indblik i et andet Syrien, end det vi ser i medierne og er for alle med interesse i samtidspolitik.