Engang var vi enige om, at et skakbræt og et smørebræt samt andre firkantede brætter er uden d, men et blokhusbrædt, forskallingsbrædt og alle de brædder, man køber i metermål på tømmerpladsen, selvfølgeligt er med d, uanset hvad parnasset i DSN har fundet på!

Når jeg nu kalder dig en farisær, skyldes det, at du pludseligt, i modsætning til for år tilbage, er faldet til patten. Har din redaktør været efter dig?

! Hej Finn - du har faktisk lidt ret, men ikke helt. Det er nemlig rigtigt, at jeg er faldet til patten - jeg opgav simpelthen at diskutere yderligere med håbløse og ukultiverede redaktører, som helt åbenbart ikke aner, hvad de snakker om.

Og så irriterede det mig også lidt, at computeren konsekvent takserer brædt som en stavefejl. Så jeg er ganske rigtigt - og lidt pinligt - begyndt at skrive hele baduljen uden d. Selv om jeg til min dødsdag vil hævde, at jeg godt kan høre d'et.

Men du hævder så, at den korrekte skelnen imellem, hvad der skal staves med og uden d, handler om faconen på brædtet/brættet - at et bræt skal være firkantet (nærmest kvadratisk, forstår jeg), medens et brædt er aflangt og af den slags, som købes i metermål.

Det med metermålet accepterer jeg - men i min verden er et lokumsbræt uden d, selv om jeg stadig mangler at se et, som er firkantet. Et spækbræt kan eksempelvis også være rundt, men det hedder ikke desto mindre et spækbræT - ligesom det hedder spækbrætter og ikke spækbrædder.

Så jeg vil holde på, at når brædt er med d, så er det råvaren brædder (i metermål), vi taler om - når ordet derimod er sammensat, så det beskriver en funktion, så er det brætter. Og så er det ligegyldigt, om det er skakbrætter eller brætspil i almindelighed, vi snakker om.

Men det er jo svært at argumentere for, når redaktøren hævder at have tjekket samtlige danske ordbøger uden noget steds at støde på bare et enkelt lille brædt - og da jeg også gerne skal have løn i næste måned, må jeg hellere stikke piben ind ...

Venlig hilsen Kjeld Bjerre