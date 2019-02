- Der er meget få køkkentekstiler til mænd, hvis der overhovedet er nogen. Jeg synes, at der skulle være noget æstetisk, råt og maskulint, som passer til os mænd, men også noget, der er funktionelt. Jeg kan slet ikke få mine store kokkehænder ned i min svigermors Bjørn Wiinblad-grillhandsker. Det er simpelthen umuligt. Så jeg ville gerne lave noget, der både var råt at se på og som blev produceret i mandestørrelser, siger han.

Der er langt fra den brede, maskuline kok med et sandfarvet forklæde med nitter- og læderdetaljer til det lidt karikerede billede af en mand i konens blomstrede forklæde, som han selv lige har malet med ord. Og det er også meningen. For Jesper Vollmer vil have, at mænd kan være maskuline, mens de laver spaghetti bolognese til ungerne tirsdag aften.

Han svinger en læderstrop rundt om livet og binder sit forklæde foran, som kokke altid har gjort. Formålet er at vise sit forklæde-design for kameraet.

Støvede armygrønne låger og sorte marmorplader er hovedingredienserne i Jesper Vollmers nyindrettede køkken i Søllerød-villaen. To store saltkar af granit står med et lille bjerg af hvide krystaller, klar til, at kokken stikker sin grab af en hånd ned i og forsyner steg, kartofler eller grøntsager med den essentielle smag.

45 år.Kok, kogebogsforfatter og ejer af koncepthuset Rå på Bornholm.Jesper Vollmer er gift med Annette Heick. Sammen har de to børn: Storm og Elliot.Arbejdede fra 2006 til 2016 som køkkenchef i kongehuset. Har tidligere være souschef på Søllerød Kro.Forfatter til kogebogen "To sider af samme smag".Vært i tv-programmet "Spis og spar" på DR 1.Ejer af koncepthuset Rå, hvor han har kokkeskole, kursusvirksomhed og private dining under Folkemødet på Bornholm. Driver desuden online-kokkeskolen Klub Rå.Designer af køkkentekstil-serien Rå for Juna.Læs mere på rå.dk.

Fokus på råvarer

Moderne madkultur handler om oplevelser. Og dem har Jesper Vollmer frembragt mange af i sine 10 år i det kongelige køkken. Men efter han forlod det pletfri sølvtøj og de snorlige borddækninger til statsmiddage, begyndte han at skabe rå og rustikke oplevelser for de mennesker, som han laver mad til og med i koncepthuset Rå på Bornholm.

- Da jeg stoppede hos kongehuset, vidste jeg, at jeg for alt i verden ikke skulle ud og være den royale kok, hvor folk kunne smage på kongelige retter eller statsmiddage med Obama. Det ville være alt for nemt og alt for kedeligt. Jeg ville hellere lave noget, der er mere mig. Måske lidt underspillet, men stadig med alle de gode vaner, jeg havde lært af regentparret med deres måde at anskue råvarer og undgå madspild, siger Jesper Vollmer.

Han kom til kongehuset fra en stilling som souschef på michelinrestauranten Søllerød Kro og var med sine egne ord "en forkælet kok". Men i det kongelige køkken lærte han at bruge nedfaldsfrugter til marmelade, udnytte alle dele af jægernes bytte, og at man ikke køber dyre råvarer, hvis man har 100 gæster til middag.

- Måske tænker de fleste, at når de kongelige skal spise, peger de bare og spiser kaviar og alle de dyre retter. Men de havde en helt anden måde at se på maden på. Der var en husholdningstanke med, at alt skulle bruges, og at vi kun tog det i haven, der skulle spises nu. Prinsen lærte mig at bruge nedfalds-ferskener til marmelade, for de er meget sødere, og så kunne de andre blive hængende og blive større og mere modne. Og når der var store statsmiddage, serverede vi ikke nødvendigvis oksemørbrad og dyreryg, for det kunne man sagtens købe sig til, men det var federe at vise, hvad vi kunne på et spækbræt med svinekød eller kalkunbryst. Det behøver altså ikke være dyrt, for at det bliver godt, forklarer Jesper Vollmer.

Råvarerne fandt han i køkkenhaven, hos jægerne, når der havde været jagt, eller hos lokale markeder og slagterier, når de kongelige rejste rundt i landet.

- Det er en vildt sund måde at tænke råvarer på. Og det er milevidt fra kokkefaget, hvor man kun vil have det bedste af det bedste. Der skal der ikke være nogle stødte ferskner i leverancen. Men man kan jo bare skære det af. Jeg er også blevet rigtig god til det herhjemme. Især efter at jeg lavede DR-programmet, der hed "Spis og spar", hvor jeg hjalp familier til få brugt al deres indkøbte mad og få det til at smage godt. Jeg guidede dem faktisk i den kongelige retning, men det vidste de bare ikke. Det er blevet en del af mig nu, siger han.

Han tager den kongelige tilgang til råvarer med sig, når han rejser til Bornholm for at arbejde. Og det er nemt, for Bornholm er en gastronomi-ø, mener Jesper Vollmer. Der er masser af små producenter, som har specialiseret sig inden for lige deres niche. Der er vagtelæg, gedemælksprodukter, krøllebølle-is og røgede sild for at nævne nogle stykker, foruden urter og æblesorter, der kun findes på Bornholm på grund af øens helt særegne mikroklima.