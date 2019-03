En vinderøl og tre alternativer

Anarkist brown ale, Theodor Schiøtz Brewing Co., Fakta: 20 kroner/50 cl (6,3 procent)

Mørk ravbrun og klar med tykt, beige skum i glasset. Sødmefuld duft med lys karamel og maltbrød. I munden er der styr på sødmen, som ikke har fået lov at dominere. Her er dæmpet karamel og malt og en moderat bitterhed i eftersmagen, som ranker øllen. Trods alkoholen er det en relativt slank øl i munden. Denne øl fra Albanis mikrobryggeri i Odense er oplagt til fx de røde sild på frokostbordet, og hvis du gerne vil have en øl med mere dybde end en pilsner, men uden sødmen i fx en stout. Fire stjerner.