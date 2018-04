En ninja i havet

Det er iskoldt at spænde harpunens elastik og tage på undervandsjagt i Lillebælt i marts. At gå på opdagelse i tangskovene er dog en sælsom oplevelse, som giver lyst til at udforske mere af Danmark under havoverfladen.

- Mange flere har fået lyst til at komme ud at bruge naturen. Vi skal "back to nature" lige som i "Nak og Æd". Det kræver dog en del at komme i gang med jagt, og en riffel koster jo hurtigt 20.000 kroner. Med undervandsjagt er du i gang for langt mindre, fortæller han.

Jeg har sat Jakob Bendixen stævne for at blive introduceret til undervandsjagt, som i løbet af de seneste fem-seks år er gået fra at være en jagtform, som blev dyrket af en lille sluttet skare til at være allemandseje. Sådan lyder vurderingen i hvert fald, da jeg spørger indehaveren af Diving 2000, Jan Laurenborg Olsen, som har solgt harpuner i snart 30 år. Han fortæller, at deres salg af udstyr til undervandsjagt er steget med cirka 50 procent i løbet af de seneste par år, og udvalget af harpuner er steget fra en enkelt model til 15 slags.

Under mildere omstændigheder behøver man ikke andet end finner, maske, snorkel og sin harpun, før man er fint udstyret til at prøve kræfter med undervandsjagt. Denne dag i midten af marts er temperaturen lige over frysepunktet, og selvom vinden kun dovent lader sig bemærke, og solen titter frem mellem skyerne, er det bidende koldt. Det kræver noget mere udstyr. Det er min debut som undervandsjæger, og jeg har allieret mig med Jakob Bendixen, som er instruktør i undervandsjagt for Diving 2000 i Odense. Han har udstyret mig med en ekstratyk våddragt, og jeg føler mig klodset som en forvokset tumling, men forhåbentlig kan jeg holde varmen, når vi kommer under vand. Da jeg også får neoprenskoene og handskerne på, er det kun mit ansigt, der ikke er pakket ind.

Danmarks eksotiske dyreliv

Vi går i vandet fra en smal badebro ved Middelfart Søbad, som ligger lige ved siden af Den gamle Lillebæltsbro. Det føles som en dyb bas, når overkørende tog sender vibrationer imod os. Ellers er der roligt, og sukkertangen vugger stille på skråningen. Kulden giver brain-freeze, og jeg kan mærke, at min hjerterytme stiger, men i løbet af et minut eller to har kroppen vænnet sig til det. Det gamle søbad er velegnet til dykning, fordi der hurtigt bliver dybt, og i dag er Lillebælt særdeles velegnet. Der er let fralandsvind og i et par dage har bæltet ligget i læ, så sigtbarheden er god. Ud for broen er to skarver på jagt, og det tegner godt for min og Jakobs mission: at få et par fladfisk eller en torsk på spyddet.

Forud for vores jagt har Jakob Bendixen ellers sænket mine forventninger til dagens fangst. I så lave temperaturer søger fiskene ud på dybere vand, så vi skal være heldige, hvis vi får spiddet en pighvar. For Jakob Bendixen er det dog heller ikke nødvendigt, at vi får fisk med hjem, før turen er en succes.

- Jeg har altid været i mit rette element, lige så snart det har noget med vand at gøre, men jeg er ikke nogen stor lystfisker, siger han.

I stedet er det naturoplevelserne, der trækker i den unge fynbo, som er vokset op tæt ved vandet få kilometer fra Svendborg.

- Vi har en virkelig stor biodiversitet i vores have, og når man undervandsjager har man mulighed for at få nogle helt unikke oplevelser. Jeg har aldrig forstået dem, der mener, at man skal rejse langt væk for at opleve dyreliv og natur, når Danmark har så meget at byde på, siger han.