En julehistorie: Mysteriet om de forsvundne klejner

"Jeg er også sur", sagde nissemor. "Indrøm, at det er jer, som har spist klejnerne."

"Åh, nej", sagde Tulle. "Min egen mor bliver så let sur."

"Du skal ikke være fræk, Tulle", sagde nissemor. "Det kunne være, at jeg sendte dig hjem til din egen mor."

"Nå, der er I. Se den kagedåse her: Den var fyldt med klejner i aftes. Nu er der kun tre tilbage."

Nissemor stod i køkkenet, og hun var sur. En efter en dukkede de tre små nisser frem. Forsigtigt. Det var sjældent, at nissemor lød så vred.

"Vrøvl!" råbte Tulle. "Det eneste, du skal passe på, er, at du ikke kommer til at tisse i bukserne!"

"Naturligvis ikke", svarede Julle, "Men jeg har jo et vist ansvar."

"Snip er så lille, han kan kravle ind under kisten, og MIG skal du ikke tænke på. Jeg hamrer han en med lommelygten, hvis han kommer for tæt på. Hør, du er vel ikke bange, Julle?"

"Hvis tyven bliver voldsom, kan jeg have svært ved at forsvare både dig og Snip", sagde Julle bekymret.

"Hvorfor skal vi så have dem med?" spurgte Julle.

"Det er mere farligt, hvis nissemor bliver ved med at tro, at VI er tyve", sagde Tulle. "Husk at tage jeres lommelygter med, men I må ikke tænde dem."

"Jamen nissefar sætter jo altid slåen for døren, inden han går i seng", sagde Julle. "Og nissemor går altid en runde og hasper vinduerne."

"Nissefar har ikke spist klejner, siden han fik en galt i halsen for mange år siden", oplyste Julle.

"Det er ikke mig", sagde Tulle. "Jeg har måske snuppet en brunkage i ny og næ, når jeg var ved at dø af sult, men jeg har ikke nået at tage nogen klejner. Nissemor lavede dem jo først i går."

-

Klokken var tyve minutter i midnat, men de små nisser var på plads bag sofaen i stuen. Julle kunne mærke, at Tulles lygte rystede lidt. Snip havde sin pandelygte på. Han så sej ud. Man kunne høre nissefar snorke inde i soveværelset. Det store ur slog: Tik tak, tik tak. Det var nervepirrende. Der var så mange små, uhyggelige lyde, som kun kom, når det var mørkt.

Pludselig lød et bump i nærheden af døren. Nisserne kikkede derhen, men kunne intet se. Var der nogen?

Eller var det vinden? Tulle stirrede hen på døren. Så gemte hun sig halvt bag Julle. Nu lød der skridt på taget. Langsomme skridt. Julle var sikker. Der var nogen på taget. Kunne der være et dyr? Det lød som et menneske. Så begyndte det at rumstere ved skorstenen.

"Der kommer nogen!" sagde Tulle og tændte sin lommelygte.

"SCH", hviskede Julle og slukkede Tulles lygte. "Så du det reb? Der kommer nogen ned igennem skorstenen."

Ganske rigtigt. Først blev der lyst ned i hullet, og lidt efter kunne de høre en person stønne, mens han firede sig ned. Pludselig mistede han grebet og faldt det sidste stykke ned i ildstedet. Han jamrede.

Nu løb Julle og Snip med tændte lygter hen til ildstedet.

"Aha", sagde Julle.

"Aha", sagde Snip.

"Det er jo Birk, tømrerens søn", sagde Julle. "Skal du have nogen høvl?"

"Nej, nej", stønnede Birk. "Jeg vil jer intet ondt. Jeg tror at jeg har brækket min fod."

Nu dukkede Tulle frem. Hun havde fået noget vand på sin nissekjole. Hun stillede sig bag Julle, men sagde ingenting.

"Hvorfor kommer du ikke om dagen?" ville Julle vide.

Birk fortalte: "Jeg gik forbi i går, da nissemor kogte klejner. Oh, hvor de duftede."

"Så du var her i nat og åd næsten alle klejnerne", grinede Julle.

Birk nikkede og prøvede at smile, men hans fod gjorde ondt.

"Skær af", foreslog Snip.

"Nej, så galt er det nok ikke", sagde Julle.

Men nu løb Tulle ind i soveværelset og vækkede nissemor og nissefar.

"Her har vi klejnetyven", smilede Julle stolt, da nissemor kom ind i stuen. Hun gjorde store øjne. Så smilede hun.

"Jamen det er jo Birk", sagde hun. "Sig mig, hvad laver du i vores ildsted? Du bliver jo beskidt."

"Han kom for at stjæle de sidste klejner", sagde Julle.

"Så skal han sandelig også have dem", sagde nissemor bestemt og gik ud i køkkenet.

Nu kom nissefar.

"Lad os løfte ham op på skamlen, så vi kan se, hvor galt det er med den fod".

Det var ikke så galt. Og da Birk lidt efter sad med en klejne i hver hånd og en i munden, kunne han godt støtte på foden og alt muligt.

"Det er uretfærdigt", sagde Tulle. "Birk er en tyv, og han får klejner. Vi nisser er helt uskyldige, men vi får ikke nogen."

"Birk hjalp os med at bygge brændeskuret sidste år", sagde nissefar.

"Birk er ikke en rigtig tyv", sagde nissemor. "Han satsede sit liv for den gode smag. Sådan er det. I øvrigt bager jeg en ny portion i morgen, så der bliver både til de modige smånisser og til Birk. Men nu skal Birk gå hjem igennem døre, og de små nisser skal i seng. I får travlt i morgen, for I skal have vasket jeres nissetøj. Det er griset til med alt muligt efter alt det natteroderi."

Snip slukkede pandelampen.

"Chefen har talt", sagde han og gabte.

"Nå, så fik vi det opklaret", sagde Tulle til Julle. "Dig og mig, det stærke hold."

"Jeg var ellers lige ved at tisse i bukserne", smilede Julle, men Tulle var allerede gået i seng.