En barndom med vold, hor og druk - og en dødelig diagnose oven i

Uddrag fra bogen

"Jeg kommer også til at ligge på Arnbjerg Kirkegård. Min krop skal tilbage til naturen. Det har jeg det fint med, jeg har ikke noget problem med, at ormene skal have mig en dag - når maddikerne har været der. Fred være med det. Naturen går sin gang".



Charlotte Bøving om at have en diagnose, hvor halvdelen dør indenfor fem år. Uddrag fra biografien "Jeg lever med en udløbsdato"



"Jeg har fået en kræft-diagnose og det, at jeg er blevet kræftramt, har gjort, at mit fokus har flyttet sig. I stedet for at klynke over modgang og "nu er jeg blevet ramt af en sygdom", så føler jeg faktisk, at mit liv er blevet rigere efter diagnosen. Jeg er blevet mere opmærksom på alt det gode, jeg når at opleve på min vej, for jeg ved, at mit liv pludselig har fået en tidligere udløbsdato".



"Han hev fat i hendes lange hår, og jeg skreg "Hold op far, hold op far, hold op far!", men han blev ved, og det endte med, at han trak hende af sted i håret ud af mit værelse. Han hev store totter ud. På vej ned af trappen prøvede hun at vende om og flygte opad, men så greb han hende i benene og trak hende hele vejen ned af trappen. Hendes hoved bankede mod hvert eneste trin på vejen ned. Da hun nåede foden af trappen, prøvede jeg at kaste mig ind over hende for at passe på hende. Hun lå stille. Helt stille."



Charlotte Bøving om et af de tilfælde, hvor hendes far tæsker hendes mor. Der er flere episoder i bogen. Uddrag fra biografien "Jeg lever med en udløbsdato"



"Vores første tyske ruhårede hund, Sussie, fik også hans "kærlighed" at føle. Vi var i vores sommerhus i Blåvand, og hun havde rullet sig i noget hundelort. Da min far opdagede det, sparkede og bankede han løs på hende, til hun lå stille. Han brækkede kæben på hende den dag"



Charlotte Bøving om sin fars latente voldelighed. Uddrag fra biografien "Jeg lever med en udløbsdato"



"Naboens kat kom også i nærkontakt med ham. Den gik oppe på vores husmur, min mor og jeg var hjemme, og så min far gå hen til katten og sige "kis kis", så den stoppede op. Først kælede han for den, for så pludselig at trække den ned til vores to tyske ruhårede hunde, som splittede den ad til ukendelighed. Liget af den skambidte kat tog han med ned i klinikkens kompostbunke".



Charlotte Bøving om sin fars latente voldelighed. Uddrag fra biografien "Jeg lever med en udløbsdato"