En arv af sølv: Kay Bojesens bestik skulle være til de mange

Det er de enkle og brugbare Kay Bojesen-design, som hun arbejder med i dag. Siden 2011 har designerens barnebarn arbejdet med at videreføre en stor del af farfarens design - Sus Bojesen Rosenqvist har arvet rettighederne til alt hans sølv, og de genstande, der er vokset ud af sølvarbejderne. Et overslag og et gæt er, at det dækker over 700-800 forskellige genstande. Men med Kay Bojesens overvældende produktion og idérigdom, dukker der stadig og jævnligt hidtil ukendte sølvarbejder op på auktioner.

- Det var sølvet, han brændte for og var dygtig til. Han blev udlært hos Georg Jensen, hvor han sad og lavede ting i hammerslået skønvirkestil, som ikke kunne være dekoreret nok. Men efter sin læretid rejste han ud i Europa og opdagede, at funktionalismen var på vej. Da han kom hjem, startede han sin egen sølvsmedje, hvor han introducerede funktionalismen. Han barberede alt af og blankpolerede sine ting, fortæller Sus Bojesen Rosenqvist.

Født i 1886 og død i 1958.Var søn af Valborg og Ernest Bojesen, der grundlagde Nyt Nordisk Forlag (senere Gyldendal).Blev uddannet købmand, inden han blev sølvsmed hos Georg Jensen i 1910.Han arbejdede som sølvsmedemester, hos Bing og Grøndals kunstneriske administration og var i ledelsen af Den Permanente, som var et udstillingsvindue for et fællesskab af danske designere og møbelsnedkere.I 1933 oprettede han firmaerne Kay Bojesens Sølvsmedje og Kay Bojesens Modeller, som i 1952 blev kongelig hofleverandør.Blandt hans mest kendte design er aben, som blev skabt som en knage til børneværelset. Men også hans sølvbestik Grand Prix er berømt, blandt andet fordi det er brugt på de danske ambassader.Rosendahl producerer Kay Bojesens træfigurer under navnet Kay Bojesen Denmark, mens hans barnebarn Sus Bojesen Rosenqvist producerer bestik og sølvgenstande under navnet Kay Bojesen ApS.Se mere på www. kaybojesen.dk

Grand Prix i rustfrit stål er omdrejningspunktet for Sus Bojesen Rosenqvists arbejde med sin farfars design. Bestikket er en klassiker indenfor dansk design og bliver blandt andet brugt på danske ambassader verden over. Foto: Sus Bojesen Rosenqvist

- Som barn lagde jeg ikke så meget mærke til, at vi var omgivet af designikoner. Vi levede bare med det. Vi spiste med Grand Prix-bestikket og legede med hans figurer. Det eneste, vi ikke måtte røre, var hans dukkehus, hvor han møjsommeligt havde skabt figurer og stole. Men så kom der børnebørn til, og de fik lov til at splitte det hele ad, griner hun.

- Jeg elskede at komme i min farmors lejlighed, hvor tingene stod, som de altid havde stået. Der var nogle fantastiske reoler, som min farfar havde lavet, men ellers var det ret gammeldags og klunkeagtigt indrettet. Det var et meget personligt hjem, og der sad jeg og læste i deres scrapbøger, fortæller Sus Bojesen Rosenqvist, der aldrig har kendt sin farfar, da hun blev født et par år efter hans død i 1958.

Sølvdråben i Sus Bojesen Rosenqvists hænder er fra den tid, hvor Kay Bojesen diskuterede form og funktion med sin gamle læremester Georg Jensen i aviserne, og hvor kunderne var oppe at køre over de helt nøgne sølvgenstande, der kom ud fra smedjen.

I 80'erne kendte ingen Kay Bojesen

Udover det urørlige dukkehus efterlod Kay Bojesen sig en nærmest uoverskueligt stor designarv. Tusindvis af genstande blev tænkt og tegnet af manden, der arbejdede konstant. Sus Bojesen Rosenqvist har ikke tal på hvor mange, for der dukker jævnligt ukendte Kay Bojesen-design op på auktioner, fortæller hun.

Som den ene af fire børnebørn arvede hun rettighederne på alt farfarens sølvdesign. Og siden 2011 har hun arbejdet som selvstændig med at videreføre sin farfars arv i første omgang med udgangspunkt i Grand Prix-bestikket.

- På et tidspunkt i 90'erne kom min far til mig og sagde, at han ikke vidste, hvordan han skulle fordele arven, men fordi jeg interesserede mig så meget for Kay Bojesen, og fordi jeg havde gjort så stor en indsats for det, ville han give mig rettighederne på hans sølv, så kunne jeg se, hvad jeg kunne få ud af det. Jeg tog selvfølgelig imod dem med kyshånd, men det er så dyrt at producere noget i sølv, og det havde jeg slet ikke råd til. Men jeg summede over det, mens jeg uddannede mig til fotograf og arbejdede nogle år, fortæller hun.

Frem til 1990 havde først hendes farmor og dernæst en nevø drevet Kay Bojesens butik i Bredgade videre. Selv havde hun brugt mange timer i kælderbutikken for at lære mere, mens hun arbejdede som hotelreceptionist for at tjene penge, for dengang var der ikke god økonomi i at sælge Kay Bojesen-design.

- Fra cirka 1975 til 1990 var der ikke nogen udover feinsmeckere og arkitekter, der kendte Kay Bojesen. Vi havde kun den lille forretning i Bredgade, og der var ikke nogen i familien, der havde forstand eller navnlig midler til at gøre noget ved brandet. Men fra 1990 begyndte Rosendahl at producere blandt andet aben, og virksomheden har været rigtig god til at markedsføre Kay Bojesen i Danmark og fået brandet kørt op til det, som det er i dag, siger Sus Bojesen Rosenqvist.