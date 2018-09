Eksperten: Sådan forebygger du kalk i vandet

Har du også problemer med kalk? Det havde jeg, og derfor spurgte jeg vores ingeniør om, hvordan jeg bedst kunne afhjælpe kalkproblemet. Og hans råd vil jeg selvfølgelig gerne dele med dig. Mange områder i Danmark har hårdt vand med meget kalk i vandet. Derfor er kalk den primære udfordring for mange vandhaner.

Mit bedste råd lyder derfor: Forebyg kalk. Det er mest effektivt løbende - det vil sige, hver gang du har brugt den - at tørre din vandhane af med en blød klud. På den måde undgår du, at efterladt vand fordamper og efterlader aflejringer af kalk. Det er kalken, der efterhånden bliver genstridig at få væk.

Vælg rub clean. Hvis du vælger en vandhane eller bruser med luftblander, så vælg en med rub clean eller en anden form for fleksible labeller, som du kan gnubbe rene med en finger. Så undgår du at skulle afmontere luftblanderen for at få den afkalket. Man kan få luftblandere med rub clean til både brusere og vandhaner.

Gør filtrene rene. Hvis der er filtre i dine tilslutningsslanger, bør du gøre dem rene jævnligt. Filtrene fanger fragmenter, for eksempel rust fra rørsystemet. Hvis de ikke blive gjort rene, vil de med tiden blokere for vandets flow eller i værste fald skade ventilerne.

Undgå skuresvampen. De fleste armaturer er pulverlakerede eller med en overflade af krom. Krom er en meget stærk overflade, men kan alligevel med tiden få ridser eller blive slidt helt af. Hvor modstandsdygtig kromoverfladen er, har noget med tykkelsen på det fine lag at gøre. Der er ofte en sammenhæng med prisen; det koster at producere en høj kvalitet, der til gengæld er mere holdbar.

Undgå de skrappe rengøringsmidler og skuresvampen. Begge dele vil over tid skade din vandhanes kromoverflade. Med tiden bliver det til en mat, slidt overflade. I de værste tilfælde vil kromen ganske enkelt begynde at skalle af.

Hvis du er glad for din vandhane eller din bruser, skal du også undgå gamle husråd som for eksempel tandpasta. Det indeholder ofte skuremiddel og virker som sandpapir på kromoverfladen.

Sprøjt ikke rengøringsmidler på din vandhane. Sprøjt aldrig rengøringsmidler direkte på armaturet. Påfør dem i stedet med en klud. Hvis du sprøjter rengøringsmiddel ind i revner og sprækker, kan det sidde længe og ødelægge overfladen eller direkte skade mekanikken inde i din vandhane eller bruser. Skyl altid grundigt med rent vand, så du er sikker på, at der ikke sidder noget rengøringsmiddel tilbage.

Undgå disse syrer i dit rengøringsmiddel til afkalkning. Brug aldrig rengøringsmiddel, som indeholder saltsyre, myresyre, fosforsyre, koncentreret natriumhydroxid (kaustisk soda), natriumhypoklorit (klorin/klorblegemiddel) og eddikesyre

Den bedste måde afkalke vandhane og bruser på. Du rengør overfladen på din vandhane eller bruser bedst ved at tørre det af med en blød bomuldsklud. Kalkrester kan du fjerne med et mildt rengøringsmiddel baseret på citronsyre. Kemikalier som disse kan give alvorlige skader på din vandhane eller bruser og er ikke egnede til afkalkning af bruserhoved eller afkalkning af vandhane.