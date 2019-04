Eksperten: Regnvand er det rene guld

Overskriften er måske lige overdrevet nok, men det er nok ikke helt forkert. Vand er en livsvigtig ressource, som vi skal passe på. Vi skal bibeholde vores grundvands høje kvalitet og renlighed samt undgå unødigt forbrug at vandet, så vi sikrer, at der er nok til alle.

Lige nu bruger hver dansker i gennemsnit lidt over 100 liter om dagen, og ganske lidt af dette går til mad og drikke. Faktisk kun omkring syv liter. Med et vandforbrug på ca. 35-40 m3 pr. år pr. person - svarende til ca. 2000 kr. (Vandcenter Syds pris), så er der altså en del at spare, hvis man kan udnytte det gratis vand, der kommer ned fra skyerne.

Regnvand kan derfor blive din nye bedste ven. Havevanding, toiletskyl, tøjvask og bilvask kan nemlig uden problemer gøres med regnvand. Test viser, at det er ca. 28 pct. af vandforbruget, der bruges til toiletskyl og tøjvask. Og hvis du samtidig bruger vandet til vanding af have samt bilvask, så er besparelsen potentielt større.

Besparelsen afhænger selvfølgelig af, hvor meget regnvand der kommer ned, samt hvor meget du har mulighed for at opsamle. Men ifølge Bolius kan en gennemsnitsfamilie spare ca. 1200 kr. om året. Ud over en økonomisk besparelse mindskes udfordringerne med en af de helt store syndere i private hjem. Kalk! Med regnvand undgår du kalkaflejringer i toilettet, og vaskemaskinen skal bruge mindre skyllemiddel. Yderst positivt.

Husk at tjekke Bolius' hjemmeside, inden du installerer regnvandsopsamling. Der er nogle tagmaterialer, der ikke egner sig til opsamling af regnvand. Eksempelvis er kobber, zink og bly samt tagpap ikke anbefalelsesværdigt at bruge, hvis du bruger vand til køkkenhaven. Hvis du vasker bil derhjemme, så skal du være sikker på, at den sæbe, som du bruger, ikke er skadelig for naturen, når den siver ned i jorden. Ellers vil jeg anbefale en vaskehal.