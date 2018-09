Eksperten: Er dine radiatorer klar til vinteren?

Efteråret og kulden banker på, og inden længe skal vi igen have gang i radiatorerne. Det er desværre ikke altid helt så simpelt, som det lyder. For bruger du dine radiatorer forkert, kan det hurtigt komme til at koste dig dyrt.

Som udgangspunkt er det en god idé at have en ensartet temperatur i hele huset. Brug altid alle radiatorer i et rum og indstil dem ens, så udnytter du varmen mest hensigtsmæssigt.

Den ideelle temperatur i de fleste opholdsrum er 21 grader. Termostaterne bør ikke stå på mere end tre en halv, hvis det er nødvendigt, skal du skrue op for fremløbstemperaturen på dit varmeanlæg. Kontakt eventuelt en vvs'er, hvis du er i tvivl.

Hvis du gerne vil have det lidt køligere i et rum, er det vigtigt, at du holder døren til rummet lukket. Du bør dog aldrig sænke temperaturen til under 14 grader, da en lavere temperatur kan give kondens og problemer med fugt og skimmel.

Sænker du temperaturen om natten, eller når du ikke er hjemme i løbet af dagen, bør du ikke sænke temperaturen med mere end tre grader, da det vil koste dig for meget at varme huset op igen.

Undgå at dække radiatoren til med møbler, gardiner eller andet. Sørg for at varmen kan komme ud i rummet, så du får mest gavn af den.

Det er en god idé jævnligt at mærke på dine radiatorer. De bør være varme i toppen og kolde i bunden. Hvis de er varme forneden, udnytter de ikke varmen ordentligt. For ikke at spilde varme er det vigtigt, at vandet er afkølet, når det sendes ud af radiatoren. Lyt også efter, om dine radiatorer klukker eller risler. Gør de det, er der luft i systemet.

Når radiatorerne har været lukket, for eksempel om sommeren, kan ventilnålen sætte sig fast, når radiatoren åbnes igen om efteråret, og radiatoren bliver ikke ordentlig varm. Du kan kontrollere, om radiatorventilerne virker, som de skal, ved at skrue helt op for varmen og tjekke, om radiatorerne bliver varme over det hele. Herefter lukker du helt for termostaterne. Efter et par timer skal radiatorerne være helt kolde.

Det er en god idé at kontrollere radiatorerne en gang om året, så du opdager, om der er defekte radiatorventiler, eller om de har sat sig fast. På internettet kan du finde anvisninger til, hvordan du løsner ventilnålen, hvis den har sat sig fast, og hvordan du lukker luft ud af radiatoren.

For at skabe det bedste indeklima er det vigtigt, at du lufter ud med gennemtræk i cirka fem minutter flere gange om dagen. Når du lufter ud, skal du skrue ned for varmen.

Hvis du har en cirkulationspumpe, er det den, som sender det varme vand rundt i dine radiatorer eller i slangerne til din gulvvarme. Den sidder typisk ved dit varmeanlæg eller i forbindelse med din gulvvarme. Du skal være opmærksom på, at du kan have flere cirkulationspumper.

Hvis din cirkulationspumpe er mere end 15 år gammel, kan det sandsynligvis godt betale sig at skifte den. En nyere cirkulationspumpe tilpasser sig boligens svingende behov og bruger for cirka 200 kroner strøm om året, mens en gammel pumpe kører for fuld kraft hele tiden og kan bruge strøm for helt op til 900 kroner om året