Efter krisecenteret: Mette Helena Rasmussen hjælper kvinder med at skabe hjem uden vold

Boligstylist og kunstner Mette Helena Rasmussen fortæller om, hvordan det var at fæytte på krisecenter efter et forhold med psykisk vold. Foto: Morten Rode

Hun kan godt lide, når ting giver mening. Men hvordan finder man mening i psykisk vold og 16 måneder på krisecenter? Den tv-kendte boligstylist Mette Helena Rasmussen indretter fællesrum for Danner og skaber hjem for kvinder, der har været igennem det samme som hende. Og så fortæller hun sin historie for at bryde fordomme og tabuer.

Dette kunne være en historie om ydmygelser og trusler, og om hvordan man langsomt piller et menneske helt og holdent fra hinanden. Men det er det ikke. Dette er historien om Mette Helena Rasmussen, der er virksomhedsejer, tv-kendt boligstylist og tidligere beboer på krisecenteret Danner. Der lærte hun at gøre sig selv usynlig i konflikter for at undgå, at de eskalerede, og voldspiralen kørte videre. Men hun er ikke længere usynlig. Til gengæld gør vi manden, der udsatte hende for psykisk vold, usynlig, for at han ikke skal skygge for Mette Helena Rasmussens ord og ønske om at nedbryde tabuer om kvinder på krisecentre. Og hendes arbejde for at gøre livet en lille smule nemmere for voldsramte kvinder ved at hjælpe dem med at skabe et hjem efter krisen. Som hun selv har gjort det.

Mette Helena Rasmussen Født i 1981.Er boligstylist, kunstmaler og virksomhedsejer.



Mette Helena Rasmussen blev kendt som professionel tingfinder i "Loppe Deluxe", indretningsdommer i "Nybyggerne" og indretningsekspert i "Go' Morgen Danmark" alle på TV2. Hun har desuden lavet programmerne "Nyt hjem uden vold" på DR2.



Hun er uddannet Master in Fine Arts fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler i 2011.



Ejer af Retro Villa, laver stylingsopgaver for blandt andre Gense og Georg Jensen Damask, og laver boligreportager for en række danske boligmagasiner.



Bor på Amager med sine to børn.

Bunker og erfaringer Der er billeder mellem gulv og stuk i den højloftede 100 år gamle københavner-lejlighed. Hun har sammensat mosaikker af kunsttryk, malerier og genbrugsfund og farvekoordineret dem gennem lejlighedens rum. Blå og rolige i spisestuen. Farverige på en rød baggrund bag sofaen. På plankegulvet ligger biler og et enkelt bortkommet hjul og vidner om, at her også bor et par børn, som får lov til at lege og rode. De efterlader sig spor og bunker, ligesom Mette Helena Rasmussen selv gør. Hele tiden. For det at have ret til at sætte aftryk er en essentiel del af at have et hjem. Det er en af de erfaringer, hun og børnene tog med sig fra 16 måneder i et ni kvadratmeter værelse på krisecenteret Danner i midten af København. - Jeg nyder at rode, siger hun og griner lige stort med øjne og mund. Det er tydeligt på både vægge og reoler, at boligstylisten Mette Helena Rasmussen er samler. Hun smider nødigt noget ud, for måske kan det bruges igen. Og måske kan hendes erfaringer, ligegyldigt hvor dyrekøbte de er, også bruges igen. - Jeg kan godt lide at hente mening i ting og oplevelser. Så jeg er glad for, at jeg har fundet en måde af bruge de erfaringer, jeg har fået gennem alle de år i et dysfunktionelt forhold og på krisecenteret. Jeg har fået smeltet dem sammen med min passion for indretning og hjem, så det er meningsfuldt, siger hun.

På krisecenter For Mette Helena Rasmussen er hendes hjem en hule. Det er et sted, hvor hun holder store fester eller kunstudstillinger. Det er åbent for gæster og lejere. Men det er ikke længere et sted, at en kæreste får lov til at bo. Og det er heller ikke længere et sted, hvor psykisk vold, trusler eller kontrol hører til. - Når man har været så udsat i sit hjem tidligere, så betyder det noget andet for en, siger hun. I to DR2-programmer "Nyt hjem uden vold" har hun brugt sine erfaringer og sin faglighed til at indrette hjem til voldsramte kvinder, der skulle starte forfra efter tiden på krisecenter. Og sideløbende har hun sat sig for at indrette et fællesrum til seks udflytterboliger på Jægerspris Slot. De skal tage noget af presset på krisecentrene, der hver dag må afvise kvinder, fordi der ikke er plads nok. Op mod 50 procent af de voldsramte kvinder, der henvender sig til krisecentrene bliver afvist. Mette Helena Rasmussen og hendes to børn var i den halvdel, der fik en plads, da de havde brug for det. Vi skruer tiden tilbage for at forstå, hvordan hun flyttede fra sit hjem og ind på ni kvadratmeter med køjeseng, slå ud-sofa og fællesrum i 16 måneder. - Jeg havde aldrig hørt om krisecentre og Danner, før jeg læste en artikel i mit fagblad "De farver", om den restaurering Danner gik igennem. Og jeg kan huske, at da jeg læste artiklen første gang, tænkte jeg, at havde det været mig, der stod for renoveringen, havde jeg ikke valgt de der tapeter, griner Mette Helena Rasmussen og fortsætter: - Jeg blev meget optaget af at læse om de tanker, som arkitekterne havde gjort sig omkring at skabe et miks mellem institution og hjem. Og så havde jeg bladet liggende på mit sengebord. Jeg læste artiklen flere gange, inden jeg tænkte: Gad vide, hvornår jeg egentlig selv er et sted, hvor jeg har brug for at bede om hjælp? Kunne det være et sted, hvor jeg tager hen? Kunne jeg flytte ind der? Det kunne hun, efter at psykologsamtaler, socialrådgivning ved Mødrehjælpen og et forløb ved behandlingstilbuddet Dialog mod Vold intet ændrede i hendes liv. - Det er helt vildt at tage den beslutning at gå fra noget, som man gerne ville have haft. Og være i sorg over noget, man ikke fik, at føle sig smidt ud af sit eget hjem og føle sig totalt mishandlet af det menneske, man har været helt vildt forelsket i, siger hun om depressionen, der fyldte de første seks måneder af krisecenteropholdet.

Nye hjem uden vold - Jeg var virkelig, virkelig deprimeret. Jeg kunne ikke arbejde eller foretage mig noget. Og så var der en af de andre kvinder, der skulle flytte ud, og det var hun deprimeret over. Nu var hun endelig gået fra sin mand og havde boet på Danner i det smukke hus med smukke vinduer, og så havde hun fået en lejlighed ovre i Blågården med savsmuldstapet i loftet og betonvægge og nogle naboer, der lugtede helt forkert. Hun var totalt ulykkelig, det var slet ikke det, hun ville. Og det er jo sådan, at får man tilbudt en akutbolig, skal man sige ja, fortæller Mette Helena Rasmussen, der rejste sig af depressionen og tog med kvinden ud for at se på boligen. - Da jeg kom over og så den lejlighed, skete der bare et eller andet med min hjerne, og jeg så masser af muligheder i hendes helvede. Så startede vi med køkkenet, og det blev skide flot. Og så gik vi videre med entreen og tog badeværelset. I hele den proces havde hun sagt, jeg måtte gøre lige, hvad jeg ville. Men da vi nåede til soveværelset, havde hun fået ejerskab. Der havde hun ligget og malet alle de paneler, og det var blevet hendes hjem. Hun havde fået det indtaget og inderliggjort, mens hun satte sine aftryk, siger hun. Og da den første lejlighed var færdig, fortsatte hun i de næste lejeboliger, som kvinder, hun havde delt krise med, fik. - Jeg fik det simpelthen så godt af det. Det var bare ren synergi. For det er hårdt at flytte med ingenting. Nu skete der noget, og det blev mere overskueligt og nemmere at øjne, at det kunne blive til et hjem på et tidspunkt, siger hun. Det er de processer, hun gentog med Hanne og Bella i tv-programmerne. Og det var den proces hun startede selv, da hun flyttede ind i et dødsbo af en højloftet lejlighed efter mere end et år på Danner. Det var lykke at ligge på en boksmadras og have 150 kvadratmeter, der skulle gennemrenoveres, og en hel masse møbler, hun aldrig havde troet, at hun skulle se igen. - Jeg havde tænkt, gad vide, om de nogensinde kan blive mine igen, eller om det er blevet sådan en sommerfugl, som nogen har rørt ved for meget, og så kan den ikke flyve. Men jeg var bare så pisseglad, smiler hun. Rum for rum arbejdede hun sig frem til et hjem, hvor hun bestemmer. Hvor frihed er, at billederne hænger skævt, og hvor der er små bunker af rod og liv rundt omkring. Og bunkerne er vigtige. - Da jeg boede på Danner, savnede jeg retten til at efterlade spor efter mig selv. Jeg syntes, det var svært det der med, at man ikke måtte efterlade bunker, at man skulle anonymisere sig selv. At fællesrummene skulle efterlades, som var det et campingkøkken, man gjorde rent. Derfor har jeg også fokuseret på, at der skal være plads til aftryk og børnetegninger i fællesrummet på Jægerspris. Man skal føle, at der er plads til, at man er der, siger hun.