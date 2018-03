Dybblå himmel og plads til kreative udfoldelser

Sidsel Lylloff og Nigel Thomas har indrettet sig med DIY-projekter, arvestykker, loppefund og designerinteriør i et 1950'er-hus, hvor der først og fremmest skal være plads til leg og kreative udfoldelser. Derfor gør det ikke noget, hvis der kommer maling på gulvet, eller krea-projekterne ikke bliver pakket væk. Og sofaen må man gerne kravle i.

To hvide skyer lyser op på en dybblå himmel. Ved siden af blafrer ilden i pejsen, og på bakkebordet står rom og whisky klar til en rolig stund. Det er Nigel Thomas, der har tegnet skyerne og via et billede fra telefonen fået et firma i København til at bøje neonrørene til to sammenslyngede og lette skyer. Sådan er det med mange af tingene hos Sidsel Lylloff og Nigel Thomas. Enten har de historie fra en af deres mange rejser, er arvestykker eller DIY-projekter, som de selv har lavet om, så det passer til netop dem. Og der sker noget i 1950'er-huset tæt på Svendborgs centrum, hvor de har boet to år. - Jeg skal ikke smutte nogle timer, for så kan jeg godt regne med, at der er lavet noget om, når jeg kommer hjem, siger Sidsel Lylloff og afslører med et højt grin, at det nogle gange er en ommer, andre gange en øjenåbner, når hun kommer hjem til en ny indretning. Lærerparret var på jagt efter flere kvadratmeter end de 88, deres lille murermestervilla længere ned ad vejen kunne byde på, og selv om de i første omgang ikke var solgt på stedet, blev det rummelige rødstenshus alligevel ved med at spøge i deres bevidsthed, efter det var taget af markedet. - Første gang, vi så huset, kørte vi bare forbi, men senere bankede vi på. Dengang var det kun Alvin, der kunne spæne rundt, og det gjorde han straks. Så var vi solgt. Ejeren var en sød, ældre dame, der inviterede os på æblekage og kaffe flere gange og fortalte historien om sin mand og deres børn og børnebørn. Det viste sig, at vi kendte flere af de samme personer, husker Nigel Thomas og Sidsel Lylloff, der var vilde med husets 50'er-stil. - Vi kan godt lide teak og arvestykker og at bo med en blanding af forskellige ting, så da vi så huset, syntes vi, at det var perfekt. Her er plads til, at alle kan være i stueetagen samtidig, og der er også god plads ovenpå. Vi elsker at have gæster, og der er mange børn i familien. Dem skal der være plads til, siger Nigel Thomas.

Sidsel Lylloff Thomas, 37, er opvokset i Søndersø, uddannet lærer og arbejder på Tåsingeskolen.



Sammen har de drengene Walter, 3, Alvin, 6. Desuden har Nigel Thomas sønnens Silas, 16, fra sit første ægteskab.



Kommer oprindeligt fra USA og har en australsk far. Er kendt som en af de to kunstnere bag udsmykningen af Blå Dok på Svendborg Havn, der er et af Nordeuropas største malerier, og han har lavet illustrationer for firmaer og sangskrivere, logoer for en række forskellige virksomheder og foreninger, streetart i Odense blandt andet i forbindelse med Carl Nielsens 150-års fødselsdag, udsmykket børnehaver og skoler og ikke mindst lavet en skov af meterhøje kombinationer af slikkepinde og træer til Tinderbox-festivalen i 2017. Desuden er han netop blevet kontaktet af det amerikanske firma "The Franchise Group", der har planer om at lave en dokumentar om Nigel Thomas og hans kunst.Som kunstner bruger han navnet namesEarle, og du kan finde mere om hans firma Earle Studios på www.namesearle.com eller på instagram under profilen @namesearle.

Plads til kreativitet Da parret efter noget tid stod med en køber til deres eget hus, måtte de have en afklaring. For ikke at presse ejeren, der pludselig var i tvivl om, hvorvidt hun rent faktisk ville sælge, skrev de et pænt brev til hende. Da Nigel Thomas kørte op for at aflevere det, havde ejeren netop fået brev om, at hun havde fået en lejlighed. Så gik tingene op. - Vi fik lov at flytte alle ting ind i kælderen, der er næsten lige så stor som vores tidligere hus, og så boede vi tre uger hos mine svigerforældre i Søndersø. Da vi overtog huset, kunne vi bare gå ned i kælderen og hente vores ting og pakke ud derfra, husker Nigel Thomas. Til at begynde med væltede de væggen mellem køkken og stue, så de to rum smeltede sammen, og samme manøvre foretog de i den anden ende af stuen, hvor et mindre rum formentlig har fungeret som fin stue til samtaler over en kop kaffe eller te. Den er nu inddraget til krea-rum med plads til at lave perleplader og tegne i delvis åben forbindelse med tv- og sofaafdelingen. - Her har vi ikke gjort noget ved gulvet, for der må gerne komme malerklatter på det. Det er en form for billedkunstlokale, og det er fedt at kunne være kreativ uden at skulle væk fra familien. Her kan det kreative fylde uden at skulle pakkes væk, siger Nigel Thomas, som dog er nødt til at rydde op efter sig, når han er færdig. Ligger hans ting fremme og flyder, ved han, at de risikerer en let overmaling eller nogle utilsigtede tilføjelser lavet af familiens yngste drenge. Men det er også i orden, siger han og tager et skateboard ned fra væggen. Det kombinerer hans to store hobbyer: At stå på skateboard og udfolde sig kreativt. - Der er et skater-firma i New Bedford, hvor jeg kommer fra, som går meget op i Herman Melvilles historie om Moby-Dick. Da de bad mig om at lave grafik til et skateboard, tog jeg udgangspunkt i den historie, for den er jeg vokset op med, og min far og jeg besøgte ofte hvalfangstmuseet i New Bedford, Massachusetts, fortæller Nigel Thomas. Han har givet motivet et dansk islæt i form af tro, håb og kærligheds-symbolet, og sømandens mor-tatovering er et minde om hans egen mor, som han mistede som 12-årig.

Afgørende tilfældigheder Nigel Thomas er vokset op i Massachusetts med en amerikansk mor og en australsk far, der kom til USA som en del af en Americas Cup-besætning. Da ægteskabet gik i opløsning, fik Nigel Thomas' far til opgave at sejle et skib til Ring-Andersens værfts i Svendborg, hvor historien gentog sig. Faderen blev dansk gift, og Nigel Thomas kom til Danmark i 1994. Efter i en sommer at have hjulpet sin far med at sejle tyske turister op langs den danske kyst startede han i 9. klasse på Byskolen i Svendborg. - Det første år måtte jeg gøre det hele på engelsk, men så var der en konspiration mod mig. Min stedmor gav mig en telefonbog og sagde "find tandlægen". Så måtte jeg lære det hele med de røde ordbøger, griner Nigel Thomas, der også læste "Søren og Mette". Senere blev han uddannet lærer fra Skårup Seminarium, og han har arbejdet på specialområdet lige siden. De senere år er kunsten imidlertid begyndt at fylde mere og mere, og især projektet Blå Dok, der er et af Nordeuropas største malerier, på Svendborg Havn, som han lavede sammen med Søren Østerkjærhuus, har kastet omtale og interesse af sig. Lige nu drømmer han derfor om at få lov at udsmykke to siloer, en i Rudkøbing og en i Kerteminde, men projekterne tager tid at forberede og finansiere, og imens laver han alt muligt andet som illustrationer, vægmalerier til skoler og børnehaver, logoer, t-shirts, badges og privatbestillinger som for eksempel våbenskjold til brudepar. - Jeg bruger helst ikke ordet kunstner om mig selv, for så skal man være fra kunstakademiet, og jeg har aldrig tænkt, at kunst skal være så dybdegående. For mig skal kunst være visuelt, og jeg skal lige med det samme have lyst til at gå på opdagelse, forklarer Nigel Thomas.

Det handler om processen Selv om han ofte tegner og maler på andres vægge, så er familiens eget hjem renset for hans egen kunst. - Du må ellers gerne, smiler Sidsel Lylloff til ham. For Nigel Thomas handler de kreative udfoldelser imidlertid mere om processen end det færdige resultat, og derfor har han ikke lyst til at omgive sig med egne værker. - Jeg er stolt af produkterne, når jeg ser dem, og jeg er glad for, at andre har lyst til at se på dem, men det er processen, jeg holder af, forklarer Nigel Thomas. Derhjemme er seneste udvikling de to ribber, der er slebet og lakeret og sat op bag sofaen, så de afskærmer sofahjørne og spisebordsplads en smule. - Vi var i lidt af et dilemma, for vi kan godt lide det lange kig gennem stuen, men vi syntes også, det kunne være sjovt at prøve at afgrænse rummene en smule. Så fik vi ribberne, og børnene klatrer op og ned og rundt. Den med, at de ikke må klatre i sofaen, er afgået ved døden, siger Nigel Thomas med et skuldertræk. Det lader ikke til at irritere ham synderligt. Tværtimod har det stor værdi for Nigel Thomas og Sidsel Lylloff, at tingene fungerer, og der er plads til at lege. Det er ikke unormalt, at stuegulvet er omdannet til togbane, og at Nigel Thomas må skubbe ting til side for at få plads til at tegne. - Selvfølgelig kigger vi i boligmagasiner og lader os inspirere, men det skal give mening for os, siger han.