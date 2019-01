Disse vine bør du også smage

2017 Riesling Berg Rottland, Johannishof, Rüdesheim, Rheingau - Vinhunden.dk: 260 kroner (p.t. årgang 2015)

Lys grøngylden. Udpræget frugtig duft af presset drue og en smule bergamotte (svagt altheabolsje). Sødme og fedme i munden, men syren indhenter efterhånden de to; her er æblefrugt og bitre æbleskræller. Lækker at få i munden og smager godt nu. Drik inden for de næste to år. Og gem den så yderligere 5-10 år. Fire stjerner.