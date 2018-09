De fleste kender fænomenet forældrekøb, hvor forældre køber bolig til deres børn på skattebegunstigede vilkår. Færre er opmærksom på, at modellen også kan benyttes i de ældre generationer, hvor voksne børn køber bolig til deres mor eller far - også kaldet et omvendt forældrekøb.

Det omvendte forældrekøb kan være en mulighed, hvis forældrene gerne vil overdrage nogle værdier til deres børn, men det er også en mulighed i de tilfælde, hvor børnene gerne vil hjælpe deres forældre for eksempel med at få omsat deres friværdi til kontanter, eller hvis forældrene har svært ved at klare terminen, få et tillægslån eller få forlænget afdragsfriheden.

Forældrekøbet kan foregå ved, at de voksne børn køber forældrenes nuværende bolig og derefter lejer den ud til forældrene, men det forekommer også, at forældrene sælger deres nuværende bolig på almindelige markedsvilkår, og børnene så køber en ny bolig, der bedre matcher forældrenes behov i seniortilværelsen.

Hvis formålet med det omvendte forældrekøb er at overgive værdier til børnene, kan modellen bestå i, at forældrene sælger deres nuværende bolig til børnene til ejendomsvurderingen minus 15 procent, hvilket Skat som udgangspunkt er forpligtet til at acceptere.

På nuværende tidspunkt handles huse på Fyn for eksempel til næsten 30 procent over den offentlige vurdering, og det betyder, at hvis der er tale om et gennemsnitligt hus med en markedsværdi på 1,5 millioner kroner, vil det have en ejendomsvurdering på cirka 1.050.000 kroner og en salgspris til børnene på cirka 900.000 kroner. Derved kan forældrene overdrage 600.000 kroner af værdien til børnene, uden at børnene skal betale den normale arveafgift på 15 procent. Det giver en besparelse på cirka 90.000 kroner i det konkrete tilfælde.

Samtidig vil forældrene få salgssummen på de 900.000 kroner i hånden, hvoraf noget af beløbet dog skal gå til at indfri eventuelle lån i huset. Men er huset lavt belånt, kan resultatet meget vel være, at forældrene får frigivet nogle penge samtidig med, at fremtidige prisstigninger på huset tilfalder børnene, der nu udlejer huset til forældrene.

Hvis de voksne børn køber en ny bolig til forældrene, er der normalt ikke tale om overdragelse af arv, men snarere at børnene har mulighed for at hjælpe deres forældre videre til en mere passende bolig. I det tilfælde kan forældrene sælge deres oprindelige hus på markedsvilkår og realisere den oparbejdede friværdi.

Når det omvendte forældrekøb er foretaget, er fordelen for forældrene, at de kan søge boligsikring, da de nu er blevet lejere, mens de voksne børn slipper for at betale ejendomsværdiskat, da der nu er tale om en udlejningsejendom. Samtidig har de voksne børn mulighed for at trække udgifter til renter, vedligeholdelse, vand-, kloak- og renovationsudgifter, forsikring, ejendomsskat og eventuelle fællesudgifter fra i deres skat med et fradrag på cirka 56 procent, hvis de betaler topskat.

Havde forældrene selv ejet den pågældende bolig, havde de kun haft mulighed for at fradrage renteudgiften med cirka 33 procent, mens de ikke havde haft fradragsret for de øvrige udgifter.

Optimerer man på familieniveau, er det derfor billigere at lade de voksne børn eje huset frem for forældrene.

Ulempen ved det omvendte forældrekøb er, at de voksne børn skal have en økonomi, der er stærk nok til, at de kan blive kreditgodkendt til at købe endnu en bolig. Afhængig af hvordan huslejen fastsættes, risikerer de voksne børn også et månedligt likviditetsunderskud.

Samtidig skal de voksne børn være opmærksomme på, at de kan tabe penge, hvis boligpriserne falder, eller hvis renten stiger, og de har et variabelt forrentet lån.

Desuden anbefaler vi altid, at man kontakter både bank og revisor, inden man træffer den endelige beslutning om at foretage et omvendt forældrekøb.