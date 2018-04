Designernes catwalk

Møbelformgiver Ditte Hammerstrøm er kurator for årets Mindcraft-udstilling i Milano, og hun har selv bidraget med en 100 meter lang sofa, som publikum kan sidde og betragte værkerne fra. Hun har lagt vægt på, at årets udstillere alle kan arbejde på en helt særlig måde med deres materialer. Foto: Mindcraft/Anders Sune Berg

I en klostergård i hjertet af Milano har strikdesigner Iben Høj fra Kerteminde som en af 17 danske designere og kunsthåndværkere i Mindcraft18-udstillingen hele ugen vist sig frem på en af verdens vigtigste designscener. - Det er de seneste nye skrig fra værkstedet, vi viser frem. Det er haute couture inden for vores fag, siger udstillingens kurator, møbelformgiver Ditte Hammerstrøm.

Når skumringen kommer snigende i klostergården San Simplifiano i hjertet af Milano, vil iagttagere formentlig kunne fornemme en selvlysende tråd i strikdesigner Iben Højs florlette værk "Aurora Borealis". Som stjerner i loftet på adskillige pigeværelser har hun også arbejdet med den effekt, det giver, når et materiale ændrer sig med belysningen, men værket er meget mere end det. Det er seks gange tre en halv meters demonstration af, hvad dansk design og kunsthåndværk kan, når materialekendskab og nye teknikker bliver omsat til den ypperste form for æstetik. Den naturinspirerede strikdesigner fra Kerteminde er blandt de 17 danske designere og kunsthåndværkere, der er udvalgt til at have værker med på Mindcraft18, den danske udstilling skabt af Statens Kunstfond under designugen i Milano, som slutter i dag. I måneder op til har Iben Høj derfor arbejdet på værket, som skulle passe til den stemningsfulde, gamle klostergård og ikke mindst kunne holde til at være ude i al slags vejr. - Ditte Hammerstrøm, der er kurator for udstillingen, ville gerne have værker, der virkede både tæt på og på afstand. At der er noget taktilitet og sanselighed i værkerne. Jeg har arbejdet meget stort, fordi det ville være flot at have noget stort og svævende hængende i klostergården, men også fordi det var en udfordring for mig selv. Jeg arbejder normalt på strikmaskiner, der er mellem en meter og halvanden brede, hvilket begrænser størrelsen naturligt, fortalte Iben Høj, inden hun tog til Milano. Undervejs i idéudviklingen fandt hun derfor på at strikke over flere maskiner for at komme op i størrelse, og samtidig har hun tilpasset værket til klostergårdens rundede kuppelgange oppe under taget. - Dem ville jeg gerne have med i mit værk, så jeg har lavet en overligger af akrylrør, som jeg har varmeformet, så den bugter sig ligesom kuppelgangene. Det giver bevægelse, der forplanter sig hele vejen ned i værket og på den måde ekkoer de fine rundinger, forklarer hun.

Mindcraft18 Hvert år besøger flere end 300.000 designinteresserede designugen i Milano for at opleve det nyeste inden for design og kunsthåndværk.Mindcraft er Danmarks officielle udstilling af design og kunsthåndværk. Udstillingen er skabt af Statens Kunstfond og har etableret sig som en eftertragtet international udstillingsplatform for danske udøvere, siden den første gang blev vist i Milano i 2008. Udstillingen har fundet sted i ugen 16.-22. april.



Deltagerne bliver hvert år udvalgt af skiftende kuratorer. Formålet er at profilere dansk kunsthåndværk og design over for både nationale og internationale meningsdannere, presse, producenter og andre fagfolk på området.



I år er møbelformgiver Ditte Hammerstrøm kurator for udstillingen, og hun har udvalgt 15 værker lavet af tilsammen 17 danske designere og kunsthåndværkere.



Årets deltagere er Anja Vang Kragh, Carl Emil Jacobsen, Cecilie Bendixen, Gitte Jungersen, Iben Høj, Isabel Berglund, Kasper Kjeldgaard, Katrine Borup, Kevin Hviid, Louise Campbell, Maria Koshenkova, Petra Dahlström, Pettersen & Hein, Rasmus Fenhann og Wednesday Architecture.

Vægt på æstetikken Iben Høj er kendt for sine spindelvævstynde strikværker, og det har været en udfordring for hende at finde materialer, der kan holde til al slags vejr. En overgang overvejede hun at bruge fiskesnøre eller noget tilsvarende, der er behandlet til at kunne tåle vand, men hun kunne ikke finde det tilstrækkeligt tyndt og fint. I stedet satsede hun på, at de helt tynde tråde nok skal tørre hurtigt efter en regnbyge, så længe de blot er af mere glatte fibre, som ikke suger vandet. Netop det udendørs udstillingselement var et af de benspænd, kurator Ditte Hammerstrøm gav udstillerne, da hun udvalgte dem. Samtidig lagde hun vægt på, at skaberne af de 15 værker alle kunne arbejde stedsspecifikt i forhold til klostergården i Milano og i stor skala. Blandt udstillerne er både meget etablerede navne som produkt- og møbeldesigner Louise Campbell og ganske nye designere som Petra Dahlström, Kevin Hviid og Pettersen & Hein. - Fælles for dem er, at de kan arbejde på en helt særlig måde med deres materiale. At de er utroligt dygtige til at forvandle deres materiale til smukke objekter. Udstillingen er et hjertebarn for mig. Jeg vil gerne sætte fokus på, hvad vi som designere og kunsthåndværkere kan, som ingen andre kan. Vi kender alle fornemmelsen af at sidde med en helt fantastisk kop, men det kan være svært at forklare, hvad der gør den rar at holde. For mig er det det æstetiske og de visuelle kvaliteter i objekterne. Sanseligheden og materialiteten. Ting, der skal opleves, siger Ditte Hammerstrøm.

Stor spændvidde Hun har udvalgt kunstnerne, så publikum bliver præsenteret for materialernes spændvidde. For eksempel har hun tre keramikere med på udstillingen, men de tre er vidt forskellige. Hvor Gitte Jungersen arbejder med overdådig glasurdekadence på store flader, står Carl Emil Jacobsens voluminøse former i støvet, tørt og tungt lermateriale som en modvægt, mens Petra Dahlström med sit helt fine, tynde porcelæn giver et tredje bud på, hvad keramikken kan. - Jeg har også taget tre tekstildesignere med. Iben Høj med hendes fine, fine strikværker, Isabel Berglund med en mere tung, selvbærende strik og Cecilie Bendixen, som med sit værk arbejder med en meget æstetisk tilgang til at forbedre akustikken i et rum. Det er blevet nogle meget smukke værker, sagde Ditte Hammerstrøm inden udstillingen, der har stor betydning for dansk design og kunsthåndværk. Anne Blond, formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, der står bag udstillingen, kalder designugen i Milano for en af verdens vigtigste designscener, og både for branchen og den enkelte udstiller er Mindcraft vigtig, supplerer Ditte Hammerstrøm. - Det er en opgave med stor frihed. Det er de seneste nye skrig fra værkstederne, vi præsenterer. Udstillerne får lov at teste grænserne for deres materiale til det yderste. Alle arbejder også mere industrielt og kommercielt, men her har man en periode, hvor man laver noget helt nyt, og det smitter af på en masse andre ting. Det er ligesom med mode. Man kunne heller ikke forestille sig en modeverden udelukkende med stangtøj, og det her er vores haute couture, siger Ditte Hammerstrøm.

Døre åbner sig Hun har selv været med som udstiller på Mindcraft i udstillingens første tre år, hvor det gav hende en række gode kontakter. - Man står med et rigtigt godt visitkort i hånden, når man har været med på Mindcraft. Man kan banke på nogle døre, man ellers ikke ville kunne banke på, siger Ditte Hammerstrøm. Og selv om haute couture-værker sjældent ender som metervarer i butikkerne, så er der ikke nødvendigvis langt fra designmessen i Milano til forbrugerne herhjemme. Det har designduoen Line Depping og Jakob Jørgensen, som begge stammer fra Fyn, oplevet. De har været med hver for sig henholdsvis tre og to gange, og i 2015 deltog de sammen med reolsystemet Eiffel, som nu er på vej i produktion for Hay. Tidligere har Line Depping haft opbevaringssystemet Tool Boxes, tøjstativet Elements og knagerækken Hook med. Alle tre produkter er i dag i produktion, og det samme gælder Jakob Jørgensens Poets Book Hanger. - Mindcraft er en god mulighed, fordi man får mulighed for at bearbejde et projekt helt færdigt, så det er klart til at blive vist på en udstilling. Man skal tænke alle dele helt til ende, og man fanger flere problemer, end hvis man laver en næsten færdig prototype. Og for os har det givet noget at blive vist i så professionelle rammer med et flot katalog, flotte billeder og tekster. Vi har fået hele pakken serveret, siger Line Depping. I 2015 havde parret allerede en dialog med Rolf Hay inden udstillingen, og siden er møblerne blevet rettet til, så der er kommet flere størrelser sofaborde til, og så er produktet blevet forenklet, dog stadig med de dråbeformede ben, der er tyndere foran end bagpå for at give møblet et dynamisk udtryk.