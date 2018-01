Design: Keramik med sydfynsk natur på nethinden

Hun må have ligget på samtlige bådebroer i Det Sydfynske Øhav. I orange redningsvest og med et fiskenet i hånden. Hvis hun da ikke slentrede rundt på strandene spejdende efter vættelys, søpindsvin eller flotte sten. Som barn ville hun gerne til Mallorca eller campingferie ligesom sine klassekammerater, i hvert fald en gang imellem, men sådan var det aldrig. Familiens tre uger lange sommerferie blev brugt på havet og øerne ud for Fyn, og i dag er Sussi Krull taknemmelig for det.

Undervejs på skolen sparrede hun med Maranke de Vos, og bagefter åbnede de sammen firmaet Wauw Design. Oprindelig var det tanken, at de både skulle lave glasværker og keramik, men keramikken var det nemmeste at gå til, og selv om Sussi Krull stadig gerne vil arbejde med glas, hvis det kan lade sig gøre, så er det keramikken, hun er kendt for.

- Det var lidt for uhåndgribeligt for mig. Jeg kan enormt gode lide at lave produkter med en funktion, siger hun omgivet af kopper, vaser, stel og urtepotter.

Sussi Krull har været tæt på flere af brancherne. Længe troede hun, at hun skulle kreere smykker, og i flere år gik hun på kunstskole i Aarhus med en ambition om at blive billedkunstner, inden hun blev træt af at gå til ferniseringer og drikke vin.

Hun har altid vidst, at hun skulle gå den kreative vej. Både hendes onkel, Hans Krull, og hendes fætter, Carl Krull, er anerkendte billedkunstnere, og selv om hendes far udelukkende tegnede som håndværker i forbindelse med sit arbejde som bådebygger, blev der i familien aldrig stillet spørgsmålstegn ved, om det var fornuftigt at forsøge at skabe sig et levebrød enten som billedkunstner, glaskunstner, keramiker eller smykkedesigner.

Overfladen med krystallernes lange, tynde tråde minder på en måde om et ishav eller glas, for glas - og krystalglasur - kan noget af det samme. Krystallerne har et centrum, hvor de danner kim og derfra trækker tynde tråde ud som i et mælkebøttehoved. Sussi Krull er en af de få, der arbejder med krystalglasur.

Man skal gide at sætte sig ind i de kemiske processer for at lave sine egne glasurer.

- Sådan noget er virkelig sjovt - hvad de gør i forhold til hinanden. At landskabet kommer ind i det. Der er horisontlinjer og overflader, og strukturen og taktiliteten, som man mærker, når man rører ved produktet, giver en oplevelse. Der er ikke kun noget for øjet, og det kan jeg godt lide ved produkter: at det ikke er et billede, der hænger på en væg, som man ikke rører ved, siger Sussi Krull og erkender, at der er lidt af en kemiker gemt i hende.

- Det er så hårfint, hvor tyk glasuren må være, og når jeg kommer ned i bunden af spanden, er det også som om, glasuren ikke har samme viskositet som i begyndelsen. Sikkert fordi nogle ingredienser bliver suget til leret hurtigere end andre. Man skal hele tiden røre i glasuren og kende den afsindigt godt. Man skal også kende sin ovn, for den har altid både gode og dårlige pletter, og fem graders forskel gør meget. Når du er trænet, kan du se glasurens perfekte tykkelse. Går der bare en måned, hvor jeg ikke bruger den, er jeg nødt til at bruge en nål for at tjekke tykkelsen, og så står jeg og kommer i tvivl. Det må ikke lægges på hylden. Så mister man fornemmelsen for den, siger Sussi Krull, der stadig kan opleve at åbne ovnen fire gange i træk med krystaller, præcis som hun ønsker dem, mens den femte ovn er en skuffelse, selv om hun mener at have gjort præcis det samme.

Vender servicen

Hylderne bugner af farvet keramik. Pastelkopper i sarte nuancer hitter også, og det hvide stel med riller går stort set kun til dem, der har det i forvejen og vil supplere op.

- Men det har stadig sin berettigelse, mener Sussi Krull, der selv får nok af farver til hverdag og sjældent dækker op med farvede produkter derhjemme.

Hun lader blikket vandre over hylderne. Keramikken må igen gerne være tungere og mere stentøjsagtig som i 1970'erne. Sussi Krull peger på en vase, der på den ene halvdel er stram og nordisk i designet, mens den på den anden halvdel er stærkt inspireret af Axel Saltos berømte vaser.

- Der er en fantastisk iboende kraft over hans ting, som jeg synes er flot. Det var hans store force at kunne modellere sine vaser op. Jeg vil gerne bruge min glasur til at lave en lignende iboende kraft. Jeg skal ikke lave en Axel Salto-vase, men jeg har været inspireret af ham og fik den stenagtige overflade, som jeg godt kan lide. Den har noget 1960'er- og 1970'er-keramik over sig, og det kan jeg godt lide at bruge på en stram form, hvor det nærmest gennemsigtige porcelæn giver modspil, siger Sussi Krull, der ellers sjældent lader sig inspirere af andre keramikere og kunsthåndværkere, som laver produkter i stil med hendes egne.

Til gengæld vender og drejer hun servicet, når hun er ude at spise og ser noget spændende.

- Så bliver jeg lidt af en fagnørd og kigger efter, hvordan de har lavet det. Teknikker og sådan, siger hun med et grin.

Sådan er der tilsyneladende flere og flere, der har det, også uden faglig baggrund for interessen. I hvert fald oplever Sussi Krull en stærk interesse for det unikke og de produkter, der er lagt noget særligt i. En interesse, der gør, at hun både har haft Maranke de Vos til at arbejde for sig i Tyskland og en praktikant på værkstedet i København for at kunne følge med. Efter 12 år med Wauw Design er hun sågar begyndt at få regelmæssig løn.

- Man skal virkelig gide det her fag for at overleve i det. Konkurrencen er hård, og mange får lavet deres ting i udlandet. Jeg kan bare godt lide fornemmelsen af at have det i mine egne hænder, og så synes jeg, det er vigtigt, at man holder i hævd, at det er dansk-produceret. Siden 2011 har jeg fået klatløn. Sådan lidt on-off, når der var penge til det. Men nu, efter mange år, får jeg løn. Indimellem har jeg tænkt på, om jeg skulle lave noget andet, men det er længe siden nu. Man arbejder sindssygt meget for ingenting, men hvad skulle jeg dog ellers lave? spørger Sussi Krull og slår ud med armene.

Midt i storbyen, mellem hylder fyldt med keramik, glasurprøver og alt fra transparent porcelæn til tungere stentøj, har hun fundet sit univers. Med landskabserindringer fra Sydfyn som sit indre bagkatalog af inspiration.