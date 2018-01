Design: Få et sjældent kig ind i Georg Jensen Damasks arkiver

I Georg Jensen Damask bliver en hundredårig historie solgt med hver dug, pude eller sengetæppe. Der er traditioner og kvalitetskrav at leve op til for designchef Benedikte Thomsen, men der er også en overvældende arv af spændende design og håndværk at bygge videre på. Avisen tager en tur med designeren i Georg Jensen Damasks arkiver i kælderen under de gamle produktionshaller

En papkasse mærket med "resten af dronningens duge", står side om side med mapper med mønstre, væveprøver på gulvtæpper og fint foldede duge, der fylder hylde efter hylde på reolerne. Årstallet 1906 er skrevet på den første dug, der er blevet gemt i arkivet i kælderen under de tidligere væver-sale. Nu huser bygningerne over arkivet Georg Jensen Damasks danske hovedkvarter, systue og lager. De første år af 1900-tallet er sporadisk repræsenteret, men fra 50'erne og frem er der gemt et eksemplar af nærmest hver eneste dug, der har forladt systue og væveri over kælderen. Det er altså et århundredes eksklusive designhistorie og udvikling af trends, der farverigt fylder hylderne i Georg Jensen Damasks gamle arkiv. Det er et skatkammer af inspiration og tidligere tiders mønstre, som chefdesigner Benedikte Thomsen besøger. Herfra henter hun duge og sengetøj, mønstre og farver frem for at forny og genbruge dem. - Det er med ydmyghed, at man går til sådan en stor arv. Der er en stolthed og kvalitet gemt i vores arkiv, som vi skal leve op til, når vi laver nye kollektioner og produkter, siger Benedikte Thomsen, der er designansvarlig hos Georg Jensen Damask. I arkiverne har hun fundet mønsteret Kubus. På en mintgrøn og sølvfarvet dug fra 1996 var det grafiske mønster, som nu kan købes i en opdateret, varm velourudgave på puder og sengetæpper. For mens farvekombinationen ikke overlevede 1990'erne, gjorde det tidløse, grafiske design, som Georg Jensen Damask er så kendt for.

Hundrede års historie Historien om virksomheden er lang og følger samfundets udvikling fra landarbejdere til industrialisering for at ende i udflytning af produktion. For 500 år siden begyndte historien med den væv, der er den eneste tilbage af sin slags på Dieselvej i Kolding. Væven af egetræ, der står udstillet bag glas, er kulstof 14-dateret til 1500-tallet. Den skal efter sigende have været i familien Jensens eje de næste par hundrede år, indtil der i 1752 lægges fundament til det Georg Jensen Damask, vi kender. Det sker, da Andreas Jensen (1733-1805) og Kirsten Christensdatter (1740-1781) bliver gift. Med dem bliver væveriet det vigtigste erhverv på Vævergården, og de første ansatte kommer til. Omkring 1900 har industrialiseringen nået Danmark og væverne i Vonsild. De første maskinvæve bliver en del af virksomheden, og i 1915 flytter produktionen til Kolding for at udvide. Det er her - efter industrialiseringen - at designhistorien begynder. - Før 1920'erne var der ikke meget design. Der vævede man hvide duge og brugte bindinger til at skabe mønster. Det første forsøg på en designet dug var nok H.C. Andersen-dugen, som Knud V. Engelhardt skabte i 1920'erne, siger Mette Tonnesen, marketingdirektør i Georg Jensen Damask. Og derfra har eksterne designere, arkitekter og vævere som Inger Klint, Arne Jacobsen, Bodil Bødtker-Næss og ikke mindst Bent Georg Jensen, direktøren fra 1947 til 1999, skabt et kæmpearkiv af tekstildesign. Design og håndværk, der har prydet kongelige borde, givet påskefrokosten et eksklusivt underlag eller været den traditionsrige juledug, der er gået i arv i familien.

Fra en væverfamilie Som 10-årig blev Bent Georg Jensen sendt på væverskole. Det var da også håndværket og udseendet af det, som var hans interesse. Men allerede som 24-årig var han nødt til at sætte sig i direktørstolen i familiens virksomhed, da hans bror blev likvideret, uberettiget anklaget for stikkeri, efter Anden Verdenskrig. Fra direktørstolen tegnede han virksomhedens designprofil og skabte et bagkatalog med mange af sine egne designs. Klassisk, enkelt og grafisk, betegner Benedikte Thomsen hans arbejde. - Når jeg går på jagt i arkiverne, er meget af det, jeg finder kærlighed til, design, som Bent Georg har tegnet. Vi har en fælles forståelse for, hvad der er godt Georg Jensen Damask-udtryk, siger hun. Det er da også den tidligere direktør, der står bag det geometriske kubus-mønster, som nye farver har gjort moderne igen. Benedikte Thomsen tager tyndt pergament frem med blyantstreger, som er sat af Bent Georg Jensen i 1990'erne. Det viser forstadierne til og det endelige tredimensionelle mønster, som hun har fået overført til puder og tæpper. Med moderne velour, som giver mønstret den ekstra dimension og en struktur, man har lyst til at røre ved. - Det er en af de største nyskabelser af design, vi har lavet. Det fungerer, fordi Kubus-mønsteret emmer af tidløs, klassisk Georg Jensen, siger Benedikte Thomsen. Det bliver også Bent Georg Jensens lod at sælge virksomheden ud af familien. I 1999 overtager en investeringsfond, der efter tre år står med en virksomhed i dyb krise. Den lokale Kolding-familie køber Georg Jensen-Damask tilbage i familieeje. Det bliver også starten på udflytning af produktionen, der nu foregår i Tjekkiet, hvor et familieejet væveri væver duge, sengetøj og frotté, samt i Indien, hvor viskestykker og køkkenhåndklæder bliver lavet. Georg Jensen Damask samarbejder også med væverier i Thailand, hvor tekstiler til kongefamilien bliver til. Fordi de kræver en helt anden bredde og kvalitet, forklarer Mette Tonnesen. - Det var en nødvendighed at flytte vævene ud af landet for at holde kvaliteten, samtidig med at man kunne tjene penge på produkterne. Især fordi produktionsapparatet var nedslidt og krævede investering. De sidste væve forsvandt fra Kolding for 10-12 år siden, siger marketingchefen. Nu er de store vævehaller lager for produkterne, der sælges i Georg Jensen Damasks syv danske butikker og udvalgte forhandlere i 13 lande. Men der er stadig metervarer på store ruller og symaskiner med tråde, for virksomheden sælger også eksklusivitet på specialmål.