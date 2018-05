Design: En buket af blå blomster

Der er historie i de koboltblå streger, som den hollandske kunstner Wouter Dolk har sat på Royal Copenhagens nyeste stel. Referencerne er tydelige til porcelænsvirksomhedens oprindelige stel Blå blomst, der stammer fra begyndelsen af virksomhedens produktion.

I 1779 var det danske sommerblomster som tulipaner, roser, valmuer og nelliker, der sammensat til buketter blev malet på fade og tallerkener. I 2018 kan man - meget i tidens ånd - skabe sin egen buket af blå blomster ved at kombinere forskellige dele af stellet.

For blomstermaleren Wouter Dolk har med et moderne blik for enkelhed splittet buketterne op, så hver enkelt franske anemone, hyacint eller iris står alene mod den hvide porcelænsbaggrund.

- De mere simple dekorationer giver en større mængde af hvidt mellem stængler, blade og blomster. Det giver efter min mening en fin balance mellem det malede blå og det blanke hvide, og giver plads til at formen og dekorationen kan spille sammen, har Wouter Dolk forklaret i en pressemeddelelse.

Det giver også et fokus på det kunstneriske, håndmalede arbejde, der ligger bag hver enkelt del af Blomst-stellet, og på den måde understreger enkelheden i motivet de poetiske og romantiske elementer, som hører uløseligt sammen med et blomsterstel.

Med tydelige penselstrøg, der enten trækker den blå glasur lang og transparent eller ligger som en dyb blå kontrast til det hvide porcelæn, bliver detaljerne og præcisionen i blomsterbillederne tegnet op. Det er ikke en komplet realistisk gengivelse, som Wouter Dolk er gået efter, snarere en fantasifuld og dekorativ. I hans kunstneriske arbejde med vægmalerier, tapeter og design er han vant til at bruge alle naturens farver, og selv i det ensfarvede koboltblå stel virker hans aftryk farverigt.

Man er ikke i tvivl om, at det er en dedikeret blomstermaler, der har udviklet motiverne og udvalgt blomsterne til stellet. I processen er Wouter Dolk dykket ned i de kulturelle og historiske fortællinger bag blomsterne og har valgt syrener, dahlia og ærteblomster, fordi de alle "er historisk forbundet med opdagelsen af nye territorier og kulturer gennem verdenshandelen og en århundredelang kærlighed til havearbejde," som Wouter Dolk beskriver det.

Det er altså ikke længere kun danske sommerblomster, der bliver tegnet i blå streger i Royal Copenhagens produktion. Men det giver meget god mening, at selv et klassisk håndværk som porcelænsmaling følger med tiden og udviklingen, hvor blomster i danske haver ligesom så mange andre ting kan komme fra hele verden. Det gør porcelæn fra Royal Copenhagen også selv, for det meste af virksomhedens produktionen foregår efterhånden uden for landets grænser.